Nachruf auf Tod Fidel Castros

Seine bekannte olivgrüne Militäruniform hat Fidel Castro im Alter gegen einen Trainingsanzug ausgetauscht. © dpa

Revolutionäre gehen nicht in Pension, lautet ein berühmtes Bonmot von Fidel Castro. Sie geben ihre Macht erst am Totenbett ab. Der ewige Revolutionär hat am Freitag, den 25.11.2016, seinen letzten Kampf im Alter von 90 Jahren verloren. Doch die Macht hatte er aus Gesundheitsgründen schon vorher an seinen Bruder Raul abgegeben.

Fidel Castro gehörte zu den populärsten Figuren des 20. Jahrhunderts. Er verströmte zeitlebens ein starkes Charisma. Das Bild des Maximo Liders im olivgrünen Militäranzug mit Mütze und dem Bart hat sich tief ins kollektive Gedächtnis eingegraben, auch wenn die letzten Fotos von Castro einen siechen Greis im Trainingsanzug zeigten.

"Es un hombre!", was für ein Mann, sagten die Kubaner früher ehrfürchtig, obwohl Castro der Karibikinsel neben dem Ruhm der Einzigartigkeit durch die kubanische Revolution auch die Armut bescherte. Nur ein paar Kilometer weiter beginnt ja schon an der Key West das gelobte Land, in dem es sich die Exilkubaner gutgehen lassen. Die verfluchten Castro, pumpten aber immer wieder Geld nach Kuba und trugen so zum Überleben des Insel-Sozialismus bei. Der Revolutionär wiederum errichtete ein Bollwerk gegen die Amerikaner. Das Embargo der USA knebelte zwar die kubanische Wirtschaft, einte aber gleichzeitig die Kubaner im Kampf gegen die amerikanischen Imperialisten. So gesehen, stärkten die USA die Existenz ihres Feindes. Wer hätte gedacht, dass es noch zu Lebzeiten Castros zu einer historischen Aussöhnung mit den USA kommen würde, wie es inzwischen geschehen ist.

Die Amerikaner konnten Castro davor nie aus dem Weg räumen. Ob mit der kläglich gescheiterten Invasion an der Schweinebucht 1961 oder Attentatsversuchen - Castro entpuppte sich als ein karibisches Stehaufmännchen, nur die Queen hat ihn im Amt überlebt. Der Commandante en Jefe überließ nichts dem Zufall, er hatte sogar das Rauchen aufgegeben und warnte in seinen Appellen vor der Gesundheitsschädlichkeit der berühmten kubanischen Zigarren, deren Export der Insel Devisen einbrachte.

Fidel Castro Ruz wurde offiziell am 13. August 1926 (nach anderen Angaben ein Jahr später) als Sohn eines reichen Zuckerrohrplantagenbesitzers geboren. Angeblich soll er schon mit 13 Jahren versucht haben, die Arbeiter seines Vaters zum Streik zu bewegen. Bereits während seines Jurastudiums trat er als Studentenführer hervor. Nach der Machtübernahme des skrupellosen Diktators Fulgencio Batista wurde Castro durch eine waghalsige Aktion landesweit berühmt: Er versuchte am 26. Juli 1953 mit nur 129 Männern die Moncada-Kaserne in Santiago de Cuba zu stürmen. Die wurde von 810 schwer bewaffneten Soldaten verteidigt. Der Revolutionär rechnete damit, dass die Truppen wegen der Karnevalsfeiern müde sein würden. Zwar scheiterte der Angriff kläglich, er machte Fidel Castro aber landesweit bekannt.

Trotz des ausdrücklichen Befehls Batistas, die Gefangenen sofort zu erschießen, wurden sie der Justiz überstellt. Bei der Gerichtsverhandlung in Santiago de Cuba fiel Castros berühmt gewordener Satz "Die Geschichte wird mich freisprechen!" Er wurde zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt, aber schon wenig später im Rahmen einer Generalamnestie freigelassen. Castro ging mit einer Gruppe von 82 Kämpfern nach Mexiko ins Exil, wo sich die Guerilleros militärisch ausbilden ließen. In Mexiko traf er auch auf Ernesto Che Guevera.