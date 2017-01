Nachfrage steigt stark an

Wiesbaden/Stuttgart/Mainz. Die Hessen, Rheinland-Pfälzer und Baden-Württemberger decken sich wegen des wachsenden Sicherheitsbedürfnisses und der anhaltenden Terrorgefahr vermehrt mit Schreckschusswaffen und Reizgas ein. Die Zahl der Kleinen Waffenscheine in den drei Bundesländern nahm deutlich zu, wie eine Umfrage ergab.

Hessen

Die Zahl der Kleinen Waffenscheine stieg 2016 um fast ein Drittel im Vergleich zum Vorjahr, teilte das Hessische Innenministerium in Wiesbaden mit. 36 682 Kleine Waffenscheine wurden beim Nationalen Waffenregister (NWR) für Hessen gespeichert. 2015 hatte die Zahl noch bei 23 552 gelegen. In der Bevölkerung wächst das Gefühl, sich verstärkt selber um die eigene Sicherheit kümmern zu müssen, hat die Polizei als Ursache ausgemacht. "Es gibt ein schwindendes Sicherheitsgefühl und das hat Ursachen", sagte Andreas Grün, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei Hessen. "Die Bürger merken, dass die Polizei einfach nicht mehr so präsent ist." Die Menschen hätten aber nicht nur mehr Pfefferspray in der Handtasche, um sich wehrhaft zu fühlen. Bei Banken würden auch mehr Schließfächer nachgefragt, weil es eine zunehmende Angst vor Wohnungseinbrüchen gebe.

Regelungen zum Besitz von Waffen Wer eine Waffe besitzen oder bei sich tragen will, braucht dafür eine Erlaubnis. Das gilt auch für Schreckschusswaffen oder Pfefferspray. Einige Details im Überblick: Kleiner Waffenschein: Damit darf man so genannte Schreckschuss-, Reizstoff- oder Signalwaffen, die ein Zeichen der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB-Kennzeichen) haben, führen. Dieser Schein muss bei den Landkreisen oder der Verwaltung kreisfreier Städte beantragt werden. Die Behörde prüft dann, ob die nötigen Voraussetzungen erfüllt sind. Die Kriterien sind: Alter - mindestens 18 Jahre -, Zuverlässigkeit sowie persönliche Eignung. Waffenbesitzkarte: Will sich jemand eine Waffe anschaffen, benötigt er eine Waffenbesitzkarte. Diese erlaubt ihm aber nicht, die Waffe außerhalb der eigenen Wohnung oder einer Schießstätte zu tragen - dafür ist der Waffenschein nötig. Waffenschein: Auch dieser wird von der zuständigen Behörde im Kreis oder in der kreisfreien Stadt beantragt. Neben der Volljährigkeit, Zuverlässigkeit und der persönlichen Eignung prüft die Behörde weitere Punkte: Es bedarf des Nachweises eines Bedürfnisses (etwa Sportschießen), einer Haftpflichtversicherung sowie des Nachweises von waffentechnischem und waffenrechtlichem Wissen. dpa [mehr...]

Eine Zunahme an Straftaten mit Pfefferspray registrieren die Behörden zwar nicht. Das Landeskriminalamt warnt aber auch vor einem gegenteiligen Effekt: Zu befürchten sei, dass sich mit Schreckschusswaffen ausgerüstete Menschen sogar sorgloser verhielten als sonst.

Auch die Opferschutzorganisation Weißer Ring hält das Aufrüsten im privaten Bereich mit Schreckschussmitteln für wenig hilfreich. "Das führt nach unseren Erfahrungen nicht zu einer messbaren Erhöhung der Prävention", sagte der Landesvorsitzende Patrick Liesching. Im Gegenteil: Derartige Waffen bergen nach seinen Worten eher die Gefahr, dass die Situation eskaliert und es zu Unfällen kommt.

Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg ist die Zahl der Kleinen Waffenscheine um ein Drittel angestiegen. Ende 2016 hatten 64 895 Bürger eine solche Genehmigung. Dies bestätigte das Stuttgarter Innenministerium dieser Zeitung. Im Dezember 2015 gab es im Südwesten noch 43 093 Kleine Waffenscheine, Ende 2014 waren es 40 001. Eingesetzt werden dürfen die Waffen jedoch nur zur Selbstverteidigung. "Viele kaufen sich eine Waffe, um ihr Sicherheitsgefühl zu steigern. Das ist außerordentlich bedenklich", erklärte Hans-Jürgen Kirstein, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Er hoffe nur, dass es wegen der Verbreitung kleinerer Waffen nicht zunehmend zu einem Missbrauch komme. "Zustände wie in Amerika brauchen wir nicht." Kritisch betrachtet auch Ralf Kusterer, Landeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft, die Entwicklung. "Die Bürger stellen einfach fest, dass sie die Polizei nicht mehr überall schützen kann. Deswegen schützen sie sich selbst."

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) warnt vor Panik. "Bei mehr als zehn Millionen Baden-Württembergern ist es ein kleiner Anteil, der einen Kleinen oder Großen Waffenschein hat. Das ist überhaupt kein Anlass zur Sorge", sagte Strobl. Anders sieht die Situation im Südwesten beim Großen Waffenschein aus. Hier ging die Zahl laut Innenministerium von 1550 Ende 2015 auf zuletzt 1332 Inhaber zurück. Die Auflagen sind hier restriktiver.

Rheinland-Pfalz

Auch in Rheinland-Pfalz ist die Nachfrage nach dem sogenannten Kleinen Waffenschein sprunghaft gestiegen, wie aus Angaben des Innenministeriums in Mainz auf Anfrage dieser Zeitung hervorgeht. Die Zahlen für waffenrechtliche Erlaubnisse scharfer Waffen sei dagegen in den letzten Jahren eher rückläufig, hieß es weiter.

Demnach waren mit Stand 31. Dezember 2016 beim dafür zuständigen Nationalen Waffenregister 23 886 Kleine Waffenscheine aus Rheinland-Pfalz gemeldet. Das waren gut 62,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor mit 14 674 Registrierungen aus diesem Bundesland. Ebenso wie im Bund sei diese Steigerungsrate auch im Vergleich zu den Vorjahren außerordentlich hoch, erklärte das Ministerium.

Im Vergleich zur ersten Zahl nach Inbetriebnahme des Waffenregisters aus dem Jahr 2013 hat sich damit die Zahl der Kleinen Waffenscheine in Rheinland-Pfalz von 12 421 Erlaubnissen für Schreckschusswaffen und Reizgas auf die nunmehr knapp 24 000 fast verdoppelt. Dabei war der Zuwachs in den Jahren 2014 und 2015 aber beträchtlich geringer als der im vergangenen Jahr. (mit dpa)