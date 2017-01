In Neuss ist ein mutmaßlicher Komplize des in Wien verhafteten Terrorverdächtigen gefasst worden. Foto: Armin Weigel/Symbolbild

Neuss (dpa) - Gegen einen 21 Jahre alten Mann aus dem nordrhein-westfälischen Neuss ist Haftbefehl wegen mutmaßlicher Beteiligung an Anschlagsplänen in Wien erlassen worden.

Das teilte das Landesinnenministerium in Düsseldorf mit. Der Vorwurf laute auf den Verdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat. Der Mann sei am Samstag von einem Spezialeinsatzkommando der Polizei festgenommen worden. Er soll einem 17-jährigen Terrorverdächtigen in Wien bei den Vorbereitungen für einen Anschlag geholfen haben.

Der Tatverdächtige aus Wien habe in Neuss als Gast bei dem Festgenommenen übernachtet, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft in Düsseldorf. «Die Festnahme zeigt, dass die Sicherheitsbehörden gut, schnell und vertrauensvoll bei der Terrorbekämpfung zusammenarbeiten», sagte NRW-Innenminister Ralf Jäger. Der Terrorverdächtige in Wien war am Freitagabend festgenommen worden.