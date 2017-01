Mit stärkerem Staat gegen den Terror

Die Aufnahme zeigt den Lastwagen, der am Abend des 19. Dezember in den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz gerast ist. Der Anschlag hat wiederholt eine Sicherheitsdebatte nach sich gezogen.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) reagiert mit neuen Vorschlägen auf die Terrorgefahr. Sie greifen in die Kompetenzen der Länder ein. Entsprechend groß ist der Gegenwind - auch aus dem Südwesten.

Wo gibt es Defizite bei den Sicherheitsbehörden?

Der mutmaßliche Attentäter Anis Amri war den Sicherheits- und Ausländerbehörden in Deutschland und Italien lange bekannt, er wurde monatelang überwacht. Sicherheitsexperten der Koalition haben nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur erhebliche Zweifel daran, dass der Austausch auf internationaler, nationaler und regionaler Ebene ausreichend funktioniert hat. Polizeiarbeit ist in Deutschland Ländersache - das macht ein koordiniertes Vorgehen nicht immer einfach.

Was genau hat Thomas de Maizière vorgeschlagen?

Unter anderem drängt de Maizière darauf, dass der Bund alle Sicherheitsbehörden in Deutschland steuern darf. Den Verfassungsschutz will der Minister komplett bei der Bundesverwaltung ansiedeln. Die Bundespolizei, die bisher vor allem für Bahnhöfe, Flughäfen und die Grenzsicherung zuständig ist, soll bundesweit stärker aktiv werden können. Außerdem fordert de Maizière die Einrichtung von Ausreisezentren, in denen Auszuweisende in den letzten Tagen oder Wochen untergebracht werden. Auch für diese Zentren soll der Bund zuständig sein. Bisher ist Abschiebung Ländersache.

Parteikollegen de Maizières finden die Ideen sicher gut, oder?

Keineswegs. Harsche Kritik kommt zum Beispiel von Manuel Hagel, Generalsekretär der CDU Baden-Württemberg. Er plädiert dafür, dass das Landesamt für Verfassungsschutz in Landeshoheit bleiben soll. "Eine Angliederung beim Bund halte ich für falsch", sagt er. "Wichtiger ist hier vielmehr, dass die Landesämter für Verfassungsschutz sich intensiver austauschen und in Zukunft besser zusammenarbeiten." Eine "starre Zentralisierung" lehnt er ab.

Auch in mehreren unionsgeführten Innenministerien stieß de Maizière auf harsche Kritik, so in Hessen und Bayern. "Eine derartige Debatte zum jetzigen Zeitpunkt lenkt nur von den eigentlichen Problemen und Herausforderungen zur raschen Bekämpfung des Terrorismus ab", sagte Bayerns Ressortchef Joachim Herrmann (CSU).

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Nina Warken (Wahlkreis Odenwald-Tauber), begrüßt den Vorstoß dagegen. Zwar solle die Polizei Ländersache bleiben. "Ob es aber wirklich sinnvoll ist, dass wir neben 16 Landespolizeien und der Bundespolizei auch noch 16 Landesämter und ein Bundesamt für Verfassungsschutz sowie 16 Landeskriminalämter und ein Bundeskriminalamt haben, das kann man schon hinterfragen", teilte Warken, die im Innenausschuss sitzt, mit. Auch die Idee von Bundesausreisezentren unterstütze sie sehr. "Wenn Landesregierungen wie etwa Rot-Rot-Grün in Berlin mit pauschalen Abschiebestopps gezielt unseren Rechtsstaat hintertreiben, dann muss der Bund nachsteuern können."

Wie schätzen Experten den Vorstoß de Maizières ein?

"Dass man bei der Terrorbekämpfung in Deutschland vieles besser machen könnte, haben die letzten Ereignisse ja klar gezeigt. Da gibt es Defizite auf Bundes- und auf Länderebene. Die Frage ist allerdings, ob der Bund als Großbetrieb hier wirklich effektiver arbeiten kann als dezentrale Behörden", sagt Thomas König, Politik-Professor an der Universität Mannheim. Eine komplette Abschaffung der Landesämter für Verfassungsschutz sei jedenfalls nicht sinnvoll. "Gerade wenn es darum geht, eine bestimmte Szene vor Ort zu beobachten, ist regionale Kompetenz wichtig." Denkbar sei, aus vielen kleineren Ämtern einige Zentren zu bilden.

Wo besteht noch Handlungsbedarf bei der Terrorbekämpfung?

König sieht große Defizite bei der Informationsverarbeitung. "Da hinken wir total hinterher. Das fängt bei der systematischen Registrierung von Einreisenden an, geht weiter mit dem erkennungsdienstlichen Abgleich dieser Daten und zieht sich hin bis zur systematischen Überwachung sogenannter Gefährder. Jeder amerikanische Regionalflughafen bekommt Registrierung und Abgleich dieser Daten mittlerweile besser hin als wir hier."

Zudem sei bekannt, dass bei terroristischen Aktivitäten das Internet eine große Rolle spiele - "während unsere Behörden, überspitzt gesagt, so ausgestattet sind, dass sie ihre Protokolle noch auf der Schreibmaschine tippen. Das tut sich technologisch quasi eine Jahrhundertlücke auf, die man schließen muss. Meiner Ansicht nach sollte man vor allem in die qualitative Ausstattung investieren, unter anderem in gut ausgebildete Spezialisten", rät der Experte.

Wie viel Geld geben die Länder pro Jahr überhaupt für innere Sicherheit aus?

In Hessen lag der Etat für innere Sicherheit 2016 bei rund 1,5 Milliarden Euro. In Baden-Württemberg waren im vergangenen Jahr allein 1,5 Milliarden Euro für den Polizeihaushalt veranschlagt. In den Jahren 2015/16 flossen hier zudem knapp 62 weitere Millionen in insgesamt drei Anti-Terror-Pakete. In Rheinland-Pfalz waren nach Angaben des Innenministeriums für die Polizei rund 640 Millionen Euro vorgesehen.

Kann de Maizière seine Vorschläge so einfach umsetzen?

Ganz klar: nein. Eine Abschaffung etwa der Landesämter für Verfassungsschutz wäre nur im Einvernehmen mit den Ländern möglich, das weiß auch der Minister. Bei fast allen Punkten dürfte eine Zustimmung des Bundesrats nötig sein. Angesichts der Kräfteverteilung in der Länderkammer ist eine Mehrheit für de Maizières Pläne ziemlich unwahrscheinlich.

Warum ist de Maizière trotzdem vorgeprescht?

Der für die Sicherheit in Deutschland verantwortliche Minister dürfte sich im Wahljahr nicht dem Vorwurf aussetzen wollen, zu wenig gegen weitere Anschläge getan zu haben. "Der CDU-Minister de Maizière erhöht durch seine Vorschläge den Druck auf die anderen Parteien. Wer sich solchen Plänen in Zeiten von hoher Terrorgefahr entgegenstellt, riskiert immer, dass man ihm den Schwarzen Peter zuschiebt, wenn dann wirklich etwas passiert", sagt Politik-Professor König. (mit dpa)