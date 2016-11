Mit bunten Flecken gegen den Krieg

Slowjansk ist eine graue Stadt im Osten der Ukraine. Sie war das schon, bevor pro-russische Separatisten sie besetzten und die ukrainische Armee sie wieder unter die Kontrolle Kiews brachte. Nun versuchen Jugendliche, der Einöde, nicht weit von der Frontlinie entfernt, ein paar Farbkleckse zu verpassen - nicht nur mit dem Pinsel.

Sein Telefon hat schon fast das Zeitliche gesegnet. Ein einfaches Ding, Hauptsache die Leute können anrufen. Und sie rufen an, immer wieder. Fragen ihn nach irgendwelchen Projektoren. Nach Keksen. Übernachtungsmöglichkeiten. "Nun muss ich dieses Mädchen irgendwo unterbringen. In einer Wohnung, wo es wenigstens warmes Wasser gibt." In Slowjansk, diesem 100 000-Seelen-Ort im Osten der Ukraine, gibt es nicht immer warmes Wasser. Manchmal gibt es auch kein Licht. Oder die Heizung fällt aus.

Für Jewgeni Skripnik ist das Alltag. "Was erwartet man auch in einer Stadt, die schon vor dem Krieg kaum jemanden interessierte, und die der Krieg nicht gerade wohnlicher gemacht hat?", fragt er fast beiläufig. Skripnik aber will, dass sich die Menschen für seine Stadt interessieren. Will, dass sie nicht nur als Synonym für erbitterte Kämpfe zwischen pro-russischen Separatisten und der ukrainischen Armee im Sommer 2014 in die Geschichte eingeht. Zwei Monate Artillerie-Beschuss, Straßensperren, Versorgungsengpässe. Es gab Tote, Verletzte, Geflüchtete.

Fast vergessenes Leid

Kaum jemand will sich hier an diese Zeit erinnern. 100 Kilometer weiter hat der Krieg nicht aufgehört. Es ist ein fast vergessener Krieg mitten in Europa. Ein Krieg, von dem manche in Slowjansk sagen, wie gut es doch sei, dass es ihn gibt. Nicht wegen des Leids, der verlorenen Söhne, Väter, Männer, der verletzten Kinder, der zerstörten Häuser. Gott bewahre! "Aber wir sind endlich aufgewacht, wir haben endlich begriffen, dass wir für unser Land verantwortlich sind. Für unsere Treppenhäuser, unsere Höfe, unsere Städte." So erzählen es manche, auch wenn immer noch viele darauf warten, jemand möge kommen und alles schön machen. Die Regierung in Kiew? In Moskau? Die Separatisten? Es ist die alte sowjetische Bequemlichkeit, die dann aus den Menschen spricht.

Jewgeni Skripnik will nicht warten. Wie auch Jana Pomelnikowa nicht. Oder Nastja, die sich nur Sliwa (die Pflaume) nennt, weil sie blaue Haare hat. Sie sind 19, 29, 23 Jahre alt. Sie wollen Informatiker werden oder haben Malerei studiert. Vor allem aber haben sie in den vergangenen Monaten gelernt, Anträge bei internationalen Organisationen zu stellen, Crowdfunding-Kampagnen zu stemmen und so an Geld heranzukommen, um "das Bewusstsein der Menschen zu verändern". Mit sieben anderen jungen Menschen wollen sie in ihrer Stadt etwas bewegen. Hier, wo Plakate entlang der großen Straßen zwar "Frieden seit zwei Jahren" preisen, ausgebrannte Fenster aber mahnen, wie nah der Krieg doch immer noch ist.

"Teplizja" nennen sie den Raum. Gewächshaus. Hier soll sich die Jugend der Stadt versammeln. Denn: "In einem Gewächshaus reift Gemüse unter günstigen Bedingungen heran. Hier im ,Teplizja' soll ein neuer Geist wehen", sagt Sliwa. In einer ehemaligen Bankfiliale am Rande des Zentrums haben sie die Wände grün und lila gestrichen und neben einer Tür zwölf Regeln aufgeschrieben: Sei aktiv! Achte auf deine Wortwahl! Räum deine Tasse selbst auf! Es ist eine Art Jugendclub entstanden, der erste und einzige der Stadt.

"Ich habe hier Leute aus der Westukraine getroffen, mit Polen und Litauern diskutiert, andere Sichtweisen kennengelernt, bin toleranter geworden", sagt die 16-jährige Katja, die es seit den Anfängen des Projekts nach der Schule stets ins "Teplizja" zieht. Die aktiven Jugendlichen von Slowjansk wollen der Einöde, in der sie leben, ein buntes Gesicht verleihen. "Einfach etwas machen hier", sagen sie. Englischkurse organisieren, Gedichte vorlesen, mit Dänen oder Amerikanern diskutieren. Auch einmal einen Park vom Gestrüpp befreien oder Trafohäuschen bemalen. Manchmal aber kümmern sie sich auch darum, dass alle, die in ihre Stadt kommen wollen, warmes Wasser haben. Es ist Teil ihres Projekts "Deine Gegend": andere Ukrainer in Slowjansk empfangen und ihnen die Stadt zeigen.

Initiativen sammeln Geld

Ankämpfen gegen das "Trauma, dass man vielleicht seine Heimat verlieren könnte". So erklärt es Alexej Owtschinnikow, Initiator des Projekts. Vor mehr als einem Jahr hatte er "Teplizja" ins Leben gerufen. Er habe ein Fundament schaffen wollen, um die Menschen zum Denken zu bewegen, sagt der Tänzer. "Es geht um Werte. Um europäische Werte, auch hier bei uns, die wir manchmal im Dunkeln sitzen. Dafür sind Tausende Menschen auf den Kiewer Maidan gegangen."

Der Maidan, der Platz in Kiew, auf dem die proeuropäischen Massenproteste Anfang 2014 blutig niedergeschlagen wurden, hat alles verändert in der Ukraine. Er ist eine Zäsur, die sich in jedem Gespräch widerspiegelt. "Vor dem Maidan" sagen die Menschen, "nach dem Maidan". Der Aufstand der Massen in Kiew machte Projekte wie "Teplizja" in Slowjansk erst möglich. Es ist nicht das einzige Projekt in der Ostukraine. Viel Geld fließe in den geschundenen Landesteil, um die "Menschen wenigstens moralisch zu stärken", wie es die Kiewer Kulturmanagerin Olha Hontschar erklärt. Geld, das meist von internationalen Organisationen kommt oder von Privatinitiativen.

Auch die Jugendlichen von "Teplizja" kämpfen um Geld. Einer Mini-Delegation aus Kiew sollen sie ihre Ideen vorstellen. Die Geschichte ihrer Stadt erzählen wollen sie. Über das Salz, das von hier aus in so viele Länder des postsowjetischen Raums gelangt, über das Porzellan, das hier hergestellt wird. Aufgeregt diskutieren sie an einem Tisch. So gern würden sie umziehen, in ein anderes, ein größeres Gebäude - "um all unsere Pläne, die in unseren Köpfen herumschwirren, umzusetzen", sagt Jewgeni. Sein Handy klingelt leise. Das Improvisationstalent des umtriebigen Jugendlichen ist wieder einmal gefragt.