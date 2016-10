Minister-Akte noch verschlossen

Wiesbaden. Im Büro von Johann Zilien stapeln sich derzeit vergilbte Akten der Frankfurter Gefängnisverwaltung aus der Zeit von 1945/46. Sieben Jahrzehnte sind seitdem vergangen. Doch immer noch erhält das Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden altes Material, das dann bewertet und dokumentiert werden muss. "Das ist mein Tagesgeschäft", sagt der Archivar. Der Historiker stößt dabei auf manche Merkwürdigkeit. Der Papiermangel war nach dem Krieg so groß, dass zur Aufbewahrung auch Umschläge mit dem Nazi-Adler Verwendung fanden.

Mit rund 75 Regalkilometern Lagerkapazität auf sieben Geschossen ist das Wiesbadener Archiv das zeitgeschichtliche Gedächtnis Hessens. Fast lückenlos kann dort beispielsweise nachverfolgt werden, mit was sich die Justiz des Landes seit der Gründung des Bundeslandes beschäftigt hat. Denn alle obersten Landesbehörden müssen ihre Akten an Wiesbaden abgeben. So sieht es das Gesetz vor. Dort entscheiden dann die Archivare, was für die Ewigkeit aufbewahrt werden soll.

Dazu gehören spektakuläre Prozesse oder politische Verfahren, wie Zilien sagt. So finden sich im Archiv die Ermittlungsakten im Fall der Frankfurter Edel-Prostituierten Rosemarie Nitribitt, deren Ermordung im Jahr 1957 bis heute ungelöst ist und immer noch die Nachwelt beschäftigt. In den Magazinen in Wiesbaden werden sogar noch die alten Wohnungsschlüssel der Nitribitt in einem Umschlag verwahrt.

Prozesse sind stets auch ein Spiegel des gesellschaftlichen Wandels. So geht es bei Nitribitt auch um das Wirtschaftswunder in den 1950er Jahren - und seine Kehrseite. Ein gutes Jahrzehnt später bewegte der Studentenprotest das Land - Frankfurt war neben Berlin die bundesweite Speerspitze. Das Archiv besitzt daher auch Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft gegen die damaligen Protagonisten in der Szene wie etwa Daniel Cohn-Bendit oder Joseph Martin Fischer. Der Frankfurter Ober-Sponti sollte später unter seinem geläufigen Vornamen Joschka Bundesaußenminister werden.

Die zahlreichen Akten dazu dürfen aber von der Öffentlichkeit noch nicht eingesehen werden. Bei personenbezogenen Daten wird Zugang erst zehn Jahre nach dem Tod des Betreffenden gewährt - oder 100 Jahre nach der Geburt. Die von Hessen ausgegangene Aufarbeitung des dunkelsten Kapitel der Nachkriegsgeschichte - der Judenvernichtung im Nationalsozialismus - hat das Archiv ebenfalls dokumentiert. In den Magazinen finden sich Hunderte von Prozessakten zum Auschwitz-Prozess, den der Frankfurter Generalstaatsanwalt Fritz Bauer in den 1960er Jahren initiiert hat. Aber auch zu den ebenfalls in Frankfurt angestoßenen Ermittlungen gegen den berüchtigten KZ-Arzt Josef Mengele gibt es allein mehr als 200 Akten.

Hessens Regierungsbehörden müssen ihren Bestand ebenfalls an das Archiv weitergeben. Aus der Hessischen Staatskanzlei sind bereits rund 2000 Akten sicherungsverfilmt worden, die die Jahre 1945 bis 1975 erfassen. Dokumentiert sind auch wichtige Staatsbesuche wie etwa der von John F. Kennedy 1963 oder der von Queen Elizabeth 1965 in Hessen. Immer mehr Teile des Archivs wurden bereits digitalisiert - auch alle 103 verwahrten Tonbandaufnahmen vom Auschwitz-Prozess einschließlich der 454 Gerichtsakten. Sie haben jetzt gute Chancen, ins Welt-Dokumentenregister der UNESCO aufgenommen zu werden.

Hinter Stahltüren

500 Mikrofilme mit einer Million Aufnahmen werden jedes Jahr in den "Barbarastollen" im Schwarzwald gebracht. In dem atombombensicheren ehemaligen Silberbergstollen deponieren Bund und Länder schon seit Jahrzehnten die Kulturgüter, die auf jeden Fall für die Nachwelt erhalten werden sollen. Atombombensicher ist aber auch ein Teil des Wiesbadener Archivs, das 1985 noch in den Zeiten des "Kalten Kriegs" gebaut wurde. Im Tiefgeschoss im Keller werden daher hinter schweren Stahltüren Kostbarkeiten aus der Zeit aufbewahrt, als es das heutige Hessen noch gar nicht gab.