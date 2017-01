„Militär-Gewalt könnte die Lage in Syrien verschlimmern“

Zieht der Anschlag in Berlin ein stärkeres Engagement im Kampf gegen die Terrororganisation IS nach sich? Wird der künftige US-Präsident Donald Trump einen Kurswechsel der Allianz in der Russland-Politik verlangen? Für die Nato könnte 2017 ein Jahr tiefgreifender Veränderungen werden. Hinzu kommt: Die Lage in Syrien - verbunden mit dem menschlichen Leid - ist katastrophal.

Herr Stoltenberg, die Nato ist das mächtigste Militärbündnis der Welt und bezeichnet sich selbst als "ein führender Akteur im Bereich Friedenssicherung und Sicherheit". Wieso hat sie es zugelassen, dass der Krieg in Syrien 2016 noch einmal eskalieren konnte - zugunsten von Machthaber Baschar al-Assad?

Jens Stoltenberg: Wir wissen, dass der Einsatz militärischer Gewalt ein sehr mächtiges Instrument ist, aber wir sind uns auch darüber bewusst, dass militärische Gewalt nicht immer die Probleme löst. Manchmal kann der Gebrauch militärischer Gewalt eine schreckliche Situation noch schlimmer machen. Die Bündnispartner haben die Lage in Syrien analysiert und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Militäreinsatz die Situation noch einmal verschlimmern könnte.

In Bosnien-Herzegowina und in Libyen hat die Nato militärisch eingegriffen, um staatlich organisiertes Morden zu beenden.

Stoltenberg: In diesen Fällen gab es ein Mandat der Vereinten Nationen. Im Fall Syrien sehen wir leider, dass die UN blockiert sind, wie es dem UN-Sicherheitsrat nicht möglich ist, sich zu einigen. Das schwächt die Handlungsfähigkeit der ganzen internationalen Gemeinschaft.

Warum akzeptiert die Nato die von der russischen Seite ausgehende Blockade?

Stoltenberg: Wir müssen uns die Argumente anschauen, die für die Anwendung militärischer Gewalt sprechen, und wir müssen uns die Argumente anschauen, die dagegen sprechen. In diesem Fall sind die Bündnispartner zu der Einschätzung gekommen, dass die Gegenargumente ein größeres Gewicht haben als die Argumente, die dafür sprechen. Der Einsatz militärischer Gewalt ohne klares UN-Mandat könnte den Konflikt in Syrien noch einmal verschlimmern und zu einem größeren regionalen Konflikt führen.

Ist der Verzicht auf ein Eingreifen nicht ein klares Signal an Kremlchef Wladimir Putin, dass er sich außerhalb des Nato-Gebiets alles erlauben kann? Wäre es nicht zumindest möglich gewesen, eine Flugverbotszone und ein Waffenembargo durchzusetzen?

Stoltenberg: Die Hauptaufgabe der Nato ist es, die Bündnispartner und das Bündnisgebiet zu schützen. Die Nato ist keine Weltpolizei. Wir können nicht dahin kommen, dass wir immer militärische Gewalt anwenden, wenn wir Konflikte und menschliches Leiden sehen. Das würde voraussetzen, dass wir immer zu der Einschätzung kommen, dass der Einsatz militärischer Gewalt zu weniger menschlichem Leid führt. Aber so ist es nicht: Wir werden eher mehr und nicht weniger Konflikte und Leid haben, wenn wir einfach immer auf militärische Gewalt zurückgreifen. Aber klar, in dem Fall stecken wir in einem Dilemma.

Damit die Nato aktiv werden kann, müssen alle Mitgliedstaaten zustimmen. Welchen Anteil trägt die Bundesregierung daran, dass die Nato im Bereich aktives Krisenmanagement zuletzt kaum noch eine Rolle spielte?