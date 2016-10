Stuttgart. Der AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen ist zum Chef der wiedervereinigten AfD-Landtagsfraktion gewählt worden. Auch die Besetzung der Vizeposten entspreche dem Ergebnis einer Probeabstimmung während einer Klausur im September, teilte die AfD am Dienstag in Stuttgart auf Anfrage mit. Mit der Wahl und der Verabschiedung der gemeinsamen Satzung ist der angestrebte Zusammenschluss von AfD und der Alternative für Baden-Württemberg (ABW) vollzogen. Anfang Juli war Meuthen, damals noch Fraktionschef der gesamten AfD, wegen des Streits um antisemitische Äußerungen des damaligen Fraktionsmitglieds Wolfgang Gedeon aus der Fraktion ausgetreten. Der Volkswirtschaftler, der auch die AfD im Bund führt, hatte mit 13 Getreuen eine neue Fraktion, die ABW, gegründet und angeführt. Diese Fraktion ist jetzt in der AfD aufgegangen.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wagte keine Prognose, welchen Bestand die neugeformte AfD-Fraktion hat. Allerdings sei das Phänomen für Parteien wie die AfD nicht ungewöhnlich: "Solche Protestparteien neigen immer dazu, sich zu spalten, weil sie ganz unterschiedliche Gruppen anziehen." Damit werde die AfD immer rechnen müssen.

Zu Meuthens Stellvertreter wurden Bernd Gögel, Rüdiger Klos und Emil Sänze (alle AfD) sowie Rainer Podeswa (Ex-ABW) bestimmt. Parlamentarischer Geschäftsführer ist der Ex-ABW-Mann Anton Baron. (dpa/lsw)