Merkels Beliebtheit steigt wieder

Mannheim. Die Deutschen scheinen mit der Politik im Land relativ zufrieden zu sein. Das zeigen zumindest die Ergebnisse des Politbarometers der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen an. 69 Prozent der Befragten finden, die Bundesregierung mache ihre Sache "eher gut". Zum Vergleich: Im August lag dieser Wert bei 66, im September bei 65 Prozent.

Die Ergebnisse der politischen Stimmung unterscheiden sich nicht erheblich von den Umfragewerten im September. Die Union nimmt mit zwei Prozentpunkten wieder etwas zu, die AfD dagegen nimmt einen Prozentpunkt ab. Matthias Jung, Vorstand der Forschungsgruppe, vermutet, die innerparteiliche Auseinandersetzung zwischen Angela Merkel (CDU) und Horst Seehofer (CSU) hänge damit zusammen: "So ein Streit wirkt sich immer negativ auf eine Befragung aus." Da sich der Disput im Bezug auf die Obergrenze für Flüchtlinge aber wieder gelegt habe, sei die Partei bei den Wahlberechtigten nicht mehr kritisch aufgefallen - bei der Bundeskanzler-Frage liegt Merkel mit 56 Prozent deutlich vor dem SPD-Vorsitzenden Gabriel (33 Prozent).

Özdemir unter den ersten Zehn

Auch auf der Beliebtheitsskala zwischen plus und minus fünf zeigt sich diese Wendung. Merkel und Seehofer haben beide 0,2 Prozentpunkte gewonnen. Mit der Note 1,3 ist die Bundeskanzlerin aber dennoch deutlich beliebter als der CSU-Politiker mit 0,5. Cem Özdemir (Grüne) taucht bei dieser Skala mit der Note 1,0 wieder auf. Jung kommentiert diesen Wiedereinstieg mit der Medienpräsenz des Politikers: "Wenn wir nach den wichtigsten Politikern fragen, hat das immer etwas mit den Auftritten in der Öffentlichkeit zu tun - so unbekannt ist Herr Özdemir aber gar nicht, im Gegensatz zu beispielsweise seinem Kollegen Kretschmann."

Die wichtigsten Themen der Befragten sind nach wie vor mit 67 Prozent: Flüchtlinge, Ausländer und Integration. Verwunderlich findet Jung, dass die Terrorangst nicht in die Top-Themen der Bürger fällt. "Nach den Ereignissen in Chemnitz und Leipzig finden wir die neun Prozent, die den Komplex Terror nannten, sehr überraschend." Hierbei wurde aber nicht der Selbstmordattentäter Dschaber Al-Bakr berücksichtigt. "Nur seine Festnahme war zum Zeitpunkt der Umfrage bekannt", sagt Jung. Grund für die Themengewichtung der Bürger könne nach Einschätzung von Jung mit der Verhinderung des geplanten Anschlags erklärt werden. Oder sogar: "Für die Bürger ist Terror vielleicht zur Normalität geworden."

Bei der gezielten Frage, ob sie denken, dass Deutschland bald mit einem Terrorangriff rechnen muss, antworteten 73 Prozent dagegen trotzdem mit "ja". Nach dem Anschlag in Nizza gaben sogar 77 Prozent an, Angst vor einem Anschlag zu haben. Diese Befürchtung scheint bei den Wahlberechtigten also immer noch präsent zu sein. Zwei Drittel (62 Prozent) der Befragten sagten aber auch, Deutschland tue genug zum Schutz vor Terroranschlägen - 31 Prozent denken, die Maßnahmen dagegen reichen nicht aus.

Trump hätte keine Chance

Kurz vor den US-Präsidentschaftswahlen haben die deutschen Bürger eine sehr viel klarere Meinung als die Amerikaner: 90 Prozent würden Hillary Clinton wählen, nur sechs Prozent könnten sich vorstellen, ihr Kreuz bei Donald Trump zu setzen. "Die politische Kultur in Deutschland ist viel sensibler", weiß Jung. "Wenn Trump sich so in Deutschland benehmen würde, wäre er weg!"