Merkel hält sich im Klimastreit zurück

Der Klimaplan von Barbara Hendricks war gestern kein Thema im Kabinett. © dpa

Berlin. An Vorwürfen herrscht kein Mangel. "CDU und CSU schießen aus allen Rohren gegen den Klimaschutz", wettert SPD-Umweltministerin Barbara Hendricks über den Koalitionspartner. Und zwar "auf einem Niveau, das dem Thema nicht angemessen ist". Ein Vorwurf, den die Angesprochenen nicht auf sich sitzen lassen wollen. "Der von der Ministerin vorgelegte Entwurf war ein unzusammenhängendes Sammelsurium von Ideen", kontert Unions-Fraktionsvize Georg Nüßlein (CSU) im Gespräch mit dieser Zeitung. Nötig seiein "in sich schlüssiges, markt- und technologieorientiertes sowie ausgewogenes Konzept". Dem Klima sei nicht geholfen, "wenn Deutschland deindustrialisiert wird". Der Stein des Anstoßes, der das Klima in der großen Koalition erheblich belastet und zu einer neuen Eiszeit zwischen Union und SPD geführt hat, ist der Entwurf des Klimaschutzplanes 2050 aus dem Hause der Umweltministerin, den eigentlich das Bundeskabinett am gestrigen Mittwoch verabschieden wollte. Wenige Tage vor der am Montag beginnenden 22. Weltklimakonferenz im marokkanischen Marrakesch sollte das Regierungspapier detailliert auflisten, wie Deutschland bis zum Jahre 2050 seine internationalen Verpflichtungen erfüllen will, den Ausstoß der klimaschädlichen Treibhausgase um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 zu reduzieren. In Marrakesch wollte Hendricks diese Pläne vorlegen.

Doch daraus wird nichts. Die Ministerin reist mit leeren Händen nach Afrika. Wegen des Einspruchs von Verkehrsminister Alexander Dobrindt und Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (beide CSU) wurde der Klimaschutzplan von der Tagesordnung des Kabinetts genommen. Sehr zum Ärger von Hendricks. "Die Union weiß nicht, ob sie der Parteivorsitzenden und Kanzlerin folgen will, oder ihr doch in den Rücken fällt", kritisierte sie - und forderte ein Machtwort Merkels. "Wenn die Richtlinienkompetenz der Kanzlerin etwas wert ist, müsste der Vorschlag nahezu unverändert aus den Resorts zurückkommen."

Doch so wird es nicht kommen. Sowohl die unionsgeführten Ministerien als auch die Unionsfraktion fordern Abstriche an dem Konzept, das vor allem erhebliche Einsparungen beim CO2-Ausstoß beim Verkehr und in der Landwirtschaft sowie einen Ausstieg aus der Verstromung von Braunkohle vorsieht. Kanzlerin Angela Merkel mahnte eine rasche Klärung des Konflikts an, wollte den Vorgang aber nicht dramatisieren. Immerhin: Am Abend hieß es aus Kreisen des Bundesumweltministeriums, die Kanzlerin habe Hendricks Unterstützung dabei zugesagt, möglichst schnell einen Kompromiss zu finden.