Merkel beendet den Stillstand

Berlin. In die seit Monaten festgefahrenen Verhandlungen zwischen der Bundesregierung und den Ländern über eine Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen kommt Bewegung. Völlig überraschend trafen sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und Finanzminister Wolfgang Schäuble (beide CDU) gestern im Kanzleramt mit mehreren Ministerpräsidenten, um einen möglichen Kompromiss auszuloten. Wie aus Teilnehmerkreisen verlautete, legte Schäuble dabei einen neuen Vorschlag auf den Tisch. Er erklärte sich bereit, den Ländern deutlich mehr als die bislang in Aussicht gestellten 8,5 Milliarden Euro pro Jahr zur Verfügung zu stellen, forderte aber im Gegenzug, dass es auch in Zukunft ein Ausgleichssystem zwischen den reichen und den armen Ländern geben müsse.

Das rund fünfstündige Treffen, an dem vonseiten der Länder der Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) sowie die Ministerpräsidenten aus Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg, Horst Seehofer (CSU), Volker Bouffier (CDU), Hannelore Kraft und Dietmar Woidke (beide SPD), sowie die Fraktionschefs von CDU und SPD, Volker Kauder und Thomas Oppermann teilnahmen, ging am Abend ohne konkretes Ergebnis zu Ende. Die Teilnehmer einigten sich, die Verhandlungen am Donnerstag in großer Runde fortzusetzen.

Die Zeit für eine Neuordnung des komplexen Bund-Länder-Finanzsystems drängt, Ende 2019 laufen sowohl der Solidarpakt II wie der Länderfinanzausgleich aus, ab 2020 gilt ein absolutes Neuverschuldungsverbot für alle Länder.

Bei dem Treffen im Kanzleramt legte Schäuble ein mit den Koalitionsfraktionen im Bundestag abgestimmtes neues Konzept vor, das allerdings erheblich von den bisherigen Vorstellungen der Länder abweicht. So soll es auch in Zukunft bei dem bisherigen mehrstufigen Verfahren einschließlich des Ausgleichs zwischen den reichen und den armen Ländern bleiben, allerdings sollte auch die Finanzkraft der Kommunen in dem Ausgleichsystem stärker berücksichtigt werden. Das kommt vor allem den strukturschwachen westdeutschen sowie den ostdeutschen Ländern entgegen. Zudem erklärte sich Schäuble bereit, den Ländern 7,9 Milliarden Euro an Umsatzsteuereinnahmen zur Verfügung zu stellen, hinzu kommen weitere 2,6 Milliarden Euro für den kommunalen Wohnungsbau, den Nahverkehr sowie die Hochschulen. Im Gegenzug sollen die Länder auf Ansprüche in Höhe von 1,2 Milliarden Euro aus dem Fonds Deutsche Einheit verzichten.