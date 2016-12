Mehr Verletzte in Fußballstadien

Stuttgart. In den baden-württembergischen Fußballstadien gab es in der Hinrunde der Spielzeit 2016/2017 mehr als doppelt so viele Verletzte wie in der Hinrunde der Saison 2015/2016. Insgesamt seien 58 Personen am Rande der Spiele verletzt worden, bestätigte das Stuttgarter Innenministerium dieser Zeitung. In der Hinrunde der Vorsaison waren es noch 25 Verletzte.

Das Haus von Innenminister Thomas Strobl (CDU) erfasst die Spiele von der Oberliga bis zur Ersten Bundesliga. Weiter stieg auch die Zahl der Strafanzeigen in der Vorrunde auf 211 an. Und das, obwohl in der Hinrunde in diesem Jahr insgesamt nur 161 Spiele stattfanden.

In der Ersten Bundesliga ist mit Blick auf die Statistik noch zu beachten, dass der SC Freiburg erst sieben Heimspiele bestritten hat. Ende Januar findet die letzte Partie der Hinrunde im Schwarzwald-Stadion gegen den FC Bayern München statt. In der Vorrunde der Saison 2015/2016 gab es in 179 Spielen insgesamt 205 Strafanzeigen.

Viele Körperverletzungen

Den größten Teil der eingegangen Strafanzeigen machen aktuell Körperverletzungen aus. Letztere fanden nach Informationen des Innenministeriums jedoch sehr konzentriert statt. So wurde in der Vorrunde dieses Jahres bei drei Spielen mehr als die Hälfte der aufgeführten Körperverletzungsdelikte angezeigt: Dies waren die Spiele in der Ersten Bundesliga zwischen dem SC Freiburg und Eintracht Frankfurt sowie das Derby zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem SC Freiburg.

In der Zweiten Bundesliga gehörte die Begegnung VfB Stuttgart gegen den TSV 1860 München zu den kritischen Spielen. Für die zehn Hinrunden-Heimspiele des SV Waldhof Mannheim in der Regionalliga Südwest meldet das Innenministerium insgesamt 1770 Einsatzstunden der Polizei.

Die Einsatzbelastung der baden-württembergischen Polizei durch Fußballspiele ist auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr. Insgesamt wurden in den Vorrunden 2015/2016 (86 834 Einsatzstunden in 179 Spielen) sowie 2016/2017 (77 916 Einsatzstunden in 161 Spielen) mehr als 480 Einsatzstunden pro Begegnung geleistet. Die Polizei ist in der Regel für den Anfahrtsweg der Fans sowie das Areal um das Stadion zuständig. Im Innenbereich setzt der Verein, der das Heimspiel austrägt, Security-Kräfte ein.

Großaufgebot bei Derbys

Allerdings muss hier berücksichtigt werden, dass der Personalaufwand bei sogenannten Hochrisikospielen in der Ersten und Zweiten Bundesliga sehr hoch ist, während bei einigen Spielen in der Oberliga keine Sicherheitskräfte nötig ist. Positiv verlief laut Innenministerium die als Hochrisikospiel eingestufte Zweitliga-Partie zwischen dem Karlsruher SC und dem VfB Stuttgart im Wildparkstadion am 30. Oktober.

An dem Tag war die Polizei mit einem Großaufgebot von mehr als 1000 Beamten im Einsatz. "Das Derby ist weitgehend friedlich verlaufen", erklärt ein Sprecher der Behörde.

Am meisten Personal wurde in der Hinrunde mit 18701 Einsatzstunden bei den neun Heimspielen des Karlsruher SC benötigt. Der VfB Stuttgart kam bei acht Heimspielen auf 11 522 Stunden. Damit benötigten die beiden Zweitligisten jeweils mehr Polizei als Bundesligist Hoffenheim mit 8481 Stunden in neun Spielen.