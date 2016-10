Mehr Kollisionen mit Kleinfliegern

Hannover. Runter kommen sie immer, lautet eine Binsenweisheit aus der Luftfahrt. Die Frage bleibt: Wie? Die Zahl meldepflichtiger Zwischenfälle mit Kleinfliegern hat sich allein in Niedersachsen gegenüber 2014 mehr als verdoppelt. Und die Propeller- und Segelflugzeuge stellen immerhin fast 80 Prozent unter den zugelassenen 21 200 Luftfahrzeugen. Ein alarmierender Trend? "Dieses Jahr ist aus unserer Sicht leider stark Niedersachsen-lastig, das fällt auf", sagt Germout Freitag von der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) in Braunschweig.

Elf Unfälle mit Kleinfliegern gab es bis Mitte September in Niedersachsen. 2014 waren es nur fünf Fälle - darunter eine Kollision eines Kleinflugzeugs mit einem Reh auf der Piste. Dennoch sind auch die aktuellen Zahlen überschaubar. Auch die BFU sieht keinen alarmierenden Trend, zumal das gute Flugwetter in diesem Jahr die Flugsaison befeuerte.

Insgesamt gab es seit 2014 in Niedersachsen 24 derartige Zwischenfälle. In Bayern gab es im gleichen Zeitraum 70 Fälle, in Nordrhein-Westfalen waren es 58. Bundesweit lag die Zahl bei insgesamt 406 Vorfällen, wie die BFU mitteilte. Darunter waren Blechdellen nach Kollisionen am Boden mit einem Zaunpfahl, aber auch Totalschäden.

Hohes Sicherheitsniveau

Das Luftfahrt-Bundesamt (LBA) verweist auf die hohe Zahl der Flüge ohne jegliche Zwischenfälle. Die Deutsche Flugsicherung (DFS) betont, dass das Sicherheitsniveau im deutschen Luftraum unverändert hoch sei. "Wir haben keine Anzeichen dafür, dass es bundesweit mehr Unfälle gibt", erklärt auch DAeC-Präsident Wolfgang Müther. Allerdings gibt der Chef des in Braunschweig ansässigen Deutschen Aero-Clubs zu: "Die Flugerfahrung ist ein problematischer Punkt: Die Erfahrung, wie man in kritischen Situationen handelt, fehlt vielen Piloten zunehmend; das lässt sich allgemein feststellen."

Die Welt der Privatpiloten ist so divers, wie es ihre Gefährte sind: Neben Segelflugzeugen, Gleitern, Ballonen und Ultraleicht-Flugzeugen gehören auch kleine Propellermaschinen dazu. Die Cessnas oder Pipers sind dabei ebenso ernstzunehmende Verkehrsmittel wie ihre größeren Brüder von Airbus oder Boeing und unterliegen strengen Regeln. Auch Privatpiloten müssen sich regelmäßig Kontrollen unterziehen und ihr Können nachweisen. Das Problem: Zeit- und Kostenfaktoren beschränken oft deren Fliegerei. Das Wetter spielt ebenso eine große Rolle, da viele Privatpiloten nur eine Lizenz für Flüge nach Sichtflugregeln (VFR) haben. Bei dichter Wolkendecke sind kaum Schönwetterflüge möglich. Grenzwertige Wettersituationen meiden erfahrene Piloten und bleiben am Boden - auch wenn die Passagiere quengeln.

Müther kritisiert zudem Reglementierungen, die Freizeitpiloten weitgehend denselben rigiden Prozessen unterziehen wie Berufspiloten. Hinzu kommt, dass die Zahl der Fluglehrer abnimmt: "Viele Ältere haben sich an den Reglementierungen gestört und ihre Lizenz nicht verlängert. Leider gibt es auch nicht so viele Interessierte, die diese Lücke füllen wollen."

Vorbereitung für Berufspiloten

Das trifft nicht nur Freizeitpiloten: In Deutschland wird ein Großteil der Pilotenausbildung in Clubs und Vereinen durchgeführt. Ihnen kommt also eine hohe Bedeutung für die Ausbildung des Nachwuchses bei. Denn viele Privatflieger sind nicht nur aus Spaß unterwegs, sondern auch als Teil ihrer Vorbereitung auf den angestrebten Beruf als Verkehrspilot. dpa