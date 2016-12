Stuttgart. In den baden-württembergischen Fußballstadien gab es in der Hinrunde der Spielzeit 2016/2017 mehr als doppelt so viele Verletzte wie in der Hinrunde der Saison 2015/2016. Insgesamt seien 58 Personen am Rande der Spiele verletzt worden. Dies bestätigte das Stuttgarter Innenministerium dem "Mannheimer Morgen". Unter den Verletzten befanden sich vier Polizeibeamte, fünf Ordner und 49 Zuschauer. In der Hinrunde der Vorsaison waren es noch insgesamt 25 Verletzte.

Das Haus von Innenminister Thomas Strobl (CDU) erfasst die Spiele von der Oberliga bis zur ersten Bundesliga. Auch die Zahl der Strafanzeigen stieg leicht an von 205 auf 211. Die Arbeitsbelastung der Polizei bei Fußballspielen stagniert unterdessen. Laut Ministerium kamen die Beamten in den fünf höchsten Spielklassen zuletzt auf insgesamt 77916 Einsatzstunden bei den 161 Spielen der Hinrunde 2016/2017.

In der ersten Liga steht noch ein Heimspiel des SC Freiburg aus. Das sind im Schnitt 483,9 Einsatzstunden pro Begegnung. Zum Vergleich: In der Hinrunde der Saison 2015/16 leistete die Polizei bei 179 Spielen durchschnittlich 485,1 Stunden (insgesamt 86834) pro Spiel. Am meisten Personal wurde in der Hinrunde 2016/2017 mit 18701 Einsatzstunden bei den neun Heimspielen des Karlsruher SC benötigt. Der VfB Stuttgart kam bei acht Heimspielen auf 11522 Stunden. Damit benötigten die beiden Zweitligisten mehr Polizei als Bundesligist Hoffenheim mit 8481 Stunden in neun Spielen. (mis)