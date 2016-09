Mann mit zwei Gesichtern

Peter Tauber soll für seine Partei den nächsten Bundestagswahlkampf organisieren. Jetzt steht er unter anderem wegen Mobbing massiv in der Kritik. © dpa

Berlin. Viertagebart, eckige Brille, sportlich. Äußerlich kommt CDU-Generalsekretär Peter Tauber eher als Hipster rüber denn als knochentrockener Parteifunktionär. Sein Alter, 42, und das nette Lächeln tun ein Übriges. Tauber symbolisiert die moderne CDU. Doch der Mann kann auch anders, wie sich jetzt zeigt. Und Angela Merkel, die ihn 2013 nach der gewonnenen Bundestagswahl mit der Reform der Partei betraute, hat unversehens ein Problem.

Es geht um Mobbing, Sexismus und rüde Beschimpfungen, und es sind keine Jugendsünden. Der eine Fall spielt vor zehn Jahren. Die Junge Union, die in Taubers CDU-Heimat-Kreisverband Main-Kinzig die Führungspositionen übernommen hatte, wollte die praktisch unkündbare Kreissekretärin loswerden. Tauber war damals hessischer Landesvorsitzender der Jungen Union.

Liste von Schikanen

Es wurde ein Papier unter dem sarkastischen Titel "Pflegehinweise für das Kaninchen" geschrieben. Die Dame solle aufgefordert werden, freiwillig zu gehen, stand darin. Wenn nicht, werde man ihr androhen, ihre Tochter, die auch bei der CDU beschäftigt war, zu entlassen. Es folgte eine Liste weiterer Schikanen. Tauber leugnet, das Papier verfasst zu haben. Gibt aber zu, dass er es kannte.

Der zweite Fall ist aktuell. Tauber hatte flugs nach den Sexismus-Vorwürfen einer jungen Berliner CDU-Politikerin gegen ihren Landesverband in der letzten Woche eine Debatte über Sexismus in den eigenen Reihen gefordert. Nicht nur, dass er wenig später eingestehen musste, selbst mit der Frau einen "Flirt" gehabt zu haben: Kurz danach wurde ein Mailverkehr aus dem Jahr 2012 bekannt, wieder aus seinem Heimatkreis.

Diesmal erörterten die jungen Männer an der Spitze, wer Chefin der örtlichen Frauen Union werden solle. Einer bemerkte über eine Kandidatin: "Rein optisch wäre sie ein Gewinn." Tauber las es - und widersprach der Wortwahl nicht. "Super. Eine junge Frau, die super passen würde."

Tauber wies die gegen ihn erhobenen Mobbing-Vorwürfe gestern Abend entschieden zurück. Die Anschuldigungen seien falsch, sagte er beim Kreisparteitag in Bruchköbel. Mit den über Medien erhobenen Vorwürfen werde nicht nur ihm geschadet, sondern der gesamten Partei. Das ärgere ihn.

In Berlin wird allerdings schon gerätselt, ob und wann Angela Merkel die Notbremse zieht. Denn Tauber hat eine wichtige Aufgabe: Er muss den nächsten Bundestagswahlkampf für die CDU organisieren. Alles andere als eine weiße Weste des Wahlkampfmanagers würde die Union angreifbar machen.

Schwierig genug wird die Aufgabe für Tauber sowieso werden: Die AfD sitzt seiner Partei im Nacken. Die letzten Landtagswahlen wurden von der CDU alle versemmelt - schon deshalb ist Taubers Arbeit innerparteilich nicht mehr unumstritten. Der Mann hat inzwischen viele Gegner. Da sind jene, denen der drahtige Hesse wegen seiner Vorliebe für Schwarz-Grün äußerst suspekt ist - wie den Mitgliedern des konservativen "Berliner Kreises", die immer wieder einen Kurswechsel in der Flüchtlingspolitik fordern und auch die Rückbesinnung der Union auf ihre traditionellen Werte. Laut einem "Welt"-Bericht von gestern hat sich Tauber wegen der Flüchtlingsfrage im November mit Merkel-Kritikern heftig gestritten und gesagt: "Wer hier nicht für Angela Merkel ist, ist ein Arschloch und kann gehen."

Tauber gestern kleinlaut: "Wenn der Ausdruck gefallen sein sollte, dann tut es mir leid."

Nicht zimperlich beim Austeilen

Mittlerweile wird auch in Merkels Umfeld erste Kritik geübt. Die Kampagne- und Reaktionsfähigkeit des von Tauber geführten Konrad-Adenauer-Hauses wird thematisiert, eine "gewisse Trägheit" festgestellt. Wo bleibe die schnelle Antwort, wenn die CDU-Chefin öffentlich angegriffen werde, wird gefragt.

Allerdings ist Tauber beim Austeilen nicht zimperlich, wie sich in der Vergangenheit auch bei Twitter nachlesen ließ. Da bezeichnete er einen User als "Drecksnazi" oder antwortete mit dem Satz: "Sie sind ein Arschloch", um noch ein Smiley hinzuzufügen. Das Echo war geteilt. Tauber ist ein Netzfreak. Er joggt auch gerne. Dann veröffentlicht er bei Twitter seine Laufzeiten und Fotos von sich, was ihm schon viel Spott eingebracht hat, ihn aber nicht kümmert. Da bleibt er cool, so, wie er gerne gesehen werden will. Könnte sein, dass Tauber bald mehr Zeit haben wird, seinem Hobby zu frönen.