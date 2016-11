Maas löst Debatte um schärferes Waffenrecht aus

Berlin/Mannheim. Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) will das Waffenrecht verschärfen, um extremistische Gruppierungen wie die sogenannten Reichsbürger effektiver zu bekämpfen - und stößt damit bei den Innenministern der Länder auf unterschiedliche Reaktionen. Während der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) Maas' Vorschlag gestern begrüßte, hat man in Rheinland-Pfalz Sorge, künftig alle Jäger und Sportschützen unter Generalverdacht zu stellen. Im Stuttgarter Innenministerium gab es gestern auf Anfrage keine Stellungnahme zu den Plänen.

Maas hatte am Sonntagabend in der ARD vorgeschlagen, dass die zuständigen Behörden künftig eine Regelanfrage beim Verfassungsschutz stellen sollen, bevor sie einen Waffenschein erteilen. Als Grund nannte Maas unter anderem eine zunehmende Gewaltbereitschaft der Reichsbürger. Mittlerweile sei das Aggressionspotenzial dieser Bewegung deutlich gestiegen. Die Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik nicht an, sprechen Behörden und Gerichten die Legitimität ab und behaupten, das Deutsche Reich bestehe bis heute fort. Mitte Oktober hatte ein Reichsbürger in Bayern einen Polizisten erschossen. Inzwischen wird die Bewegung vom Verfassungsschutz beobachtet.

"Vollkommen inakzeptabel"

Offizielle Zahlen dazu, wie viele Mitglieder die Reichsbürger tatsächlich haben, gibt es nicht in allen Bundesländern. Im Innenministerium in Stuttgart hieß es gestern auf Anfrage, belastbare Angaben seien dazu nicht möglich. Die Behörde verwies aber auf Recherchen des Landeskriminalamts. Dabei seien rund 650 Personen in Baden-Württemberg identifiziert worden, die in Zusammenhang mit der Bewegung in Erscheinung getreten seien. Eine "niedrige zweistellige Anzahl" davon sei im Besitz einer oder mehrerer erlaubnispflichtiger Waffen gewesen. In Rheinland-Pfalz rechnen Polizei und Verfassungsschutz der Reichsbürger-Szene nach Ministeriumsangaben rund 230 Personen zu, für Hessen gab es gestern auf Anfrage keine Zahlen.

Hessens Innenminister Beuth wies gestern in einer Mitteilung darauf hin, dass die Landesregierung in Wiesbaden bereits im Mai eine Bundesratsinitiative zur Verschärfung des Waffenrechts eingebracht habe. Sie sehe, wie jetzt auch von Maas vorgeschlagen, eine Regelanfrage der Waffenbehörden beim Verfassungsschutz vor, wenn eine Erlaubnis ausgestellt oder verlängert werden soll. Nachdem der Bundesrat bereits zugestimmt habe, sei es nun am Bundestag, den Entwurf zu beschließen. "Es ist vollkommen inakzeptabel, dass Extremisten legal Waffen besitzen können", so Beuth.

Rainer Wendt von der Polizeigewerkschaft hält die Verschärfung des Waffengesetzes nach Maas' Vorschlag ebenfalls für sinnvoll. Waffen hätten in Händen von Extremisten nichts verloren. Das gelte sowohl für "Reichsbürger" als auch für Links- oder Rechtsextreme. Die Nachfrage beim Verfassungsschutz, ob Erkenntnisse zu den Besitzern vorliegen, müsse die Regel sein.

Auch Polizisten unter Verdacht

Innerhalb der Polizeibehörden gab es zuletzt auch Ermittlungen gegen Beamte, die Mitglieder der Reichsbürger-Bewegung sein sollen. So läuft nach Angaben eines Innenministeriumssprechers in Stuttgart derzeit ein Disziplinarverfahren gegen einen Polizisten aus dem Südwesten, weil er der Gruppierung angehören soll. Den Einsatzort des Mannes wollte das Ministerium nicht mitteilen. Auch das Polizeipräsidium Trier hatte Ende vergangener Woche bekanntgegeben, dass es einen Beamten suspendiert habe, weil er Verbindungen zur Reichsbürger-Bewegung haben soll. Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, drohe ihm die Entlassung. (mit dpa)