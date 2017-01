Sport allgemein

Zagreb (dpa) - Felix Neureuther hat in Zagreb Außenseiterchancen auf den ersten Slalom-Podestplatz dieser Ski-Saison. Der Partenkirchener geht als Siebtplatzierter in den zweiten Durchgang. In einem höchst spannenden Wettkampf, den der Österreicher Manuel Feller mit fünf Hundertstelsekunden vor… [mehr]