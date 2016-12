Liebesgrüße in ferne Länder

Klaus Brunner und Saskia Brunner sortieren in der Feldpostleitstelle der Bundeswehr in Pfungstadt Post.

Darmstadt/Pfungstadt. In der Feldpostleitstelle der Bundeswehr herrscht Hochbetrieb. Vor Weihnachten müssen in dem zugigen Zweckbau in der Major-Karl-Plagge-Kaserne in Pfungstadt bei Darmstadt viele Geschenke, Grußkarten und Briefe an die Soldaten im Ausland versendet werden. Umgekehrt kommen hier täglich Postsendungen aus Ländern wie Afghanistan, dem Irak oder auch aus der Türkei an.

Die Feldpostleitstelle ist das Drehkreuz, wenn es um private Nachrichten von und für Soldaten geht, wie Diethelm Scholle betont. Der 61 Jahre alte Fregattenkapitän der Reserve ist oberster Feldpostler bei der Deutschen Post DHL Group. Er ist davon überzeugt, dass die Feldpost wieder an Bedeutung gewonnen hat. "Viele Soldaten lernen im Einsatz, was es bedeutet, einen Brief zu schreiben und ihre Gedanken mitzuteilen. Auf Papier passen viele Gefühle", sagt Scholle. Außerdem könnten Soldaten die aufmunternden Zeilen von der Familie und Freunden bei sich tragen und immer wieder lesen. E-Mails oder SMS ließen sich nicht überall abrufen.

Lehrgang vor Dienstantritt

In Spitzenzeiten leisten bis zu 500 Feldpostsoldaten ihren Dienst. Sie alle sind Reservisten, die hauptberuflich bei der Post arbeiten. Manche als Briefträger, andere etwa am Schalter. Sie müssen vor Dienstantritt einen Lehrgang absolvieren. Dabei geht es nicht nur um die Organisation der Post, sondern auch um militärische Kentnisse. Normalerweise arbeiten in der Leitstelle sechs Frauen und Männer für mehrere Monate, bis sie von einem neuen Team abgelöst werden. Vor Weihnachten sind es 15 Mitarbeiter.

In der Halle werden Pakete sortiert und in Regalen abgelegt, die wiederum den jeweiligen Bestimmungsorten zugeordnet sind. Um die Sicherheit des Transports im Luftverkehr zu gewährleisten, durchleuchten Feldjäger die Post mit dem Röntgengerät. Pakete aus Deutschland gehen zurück an die Absender, etwa wenn darin Spraydosen oder Akkus - sie gelten als Gefahrgut für den Luftverkehr - gefunden werden. Auch wenn Verpackung stark beschädigt ist und die selbst eingekochte Marmelade aus dem Karton fließt, geht die Post zurück.

"Leider müssen wir täglich beschädigte Pakete zurücksenden", sagt Petra Leimböck, die im Rang eines Hauptfeldwebels steht. Ihr Alltag in der südhessischen Kaserne sei durch Kargheit geprägt, sagt sie. Metallbett, kleines Zimmer, nun ja. Andererseits würden ja auch die Soldaten rund um den Globus ihre Aufgaben erfüllen, sagt die 59 Jahre Frau aus Augsburg: "Dazu will ich auch meinen Teil beitragen." Das will auch Franz Xaver Senninger. Der Oberstabsfeldwebel ist 59 Jahre alt und leistet seinen mittlerweile elften Einsatz für die Feldpost. Ihm gefällt einfach die Arbeit in einer "klassischen Feldpost". Mit seiner Familie im bayerischen Passau halte er intensiven Kontakt.

Auf alles vorbereitet

Schwieriger als in der Major-Karl-Plagge-Kaserne ist der Alltag für Feldpostsoldaten in umkämpften Ländern wie Afghanistan. Wer Liebesbriefe und Familienfotos durch Kabul transportiert, müsse starke Nerven haben und auf alles vorbereitet sein, gibt Scholle zu bedenken. Dabei spricht er nicht nur von der Gefahr feindlicher Angriffe. Gespräche mit Soldaten, die einiges erlebt haben, könnten für Feldpostler im Ausland belastend sein. "Sie sind ja so etwas wie ein postalischer Beichtstuhl", sagt Scholle. Daher werde bei der Ausbildung auch die psychologische Belastung thematisiert.