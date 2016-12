Ich erinnere mich noch gut an meine erste Schreibmaschine. Genau genommen war es die meiner Mutter. In einem Koffer. Eine mechanische. Getippt habe ich im "Adler-Such-System": Kreisen und zuschlagen. Voller Bewunderung habe ich später im Sekretariat meiner Schule die elektrische Kugelkopfmaschine von IBM beobachtet, durfte bei Aushilfsarbeiten sogar darauf schreiben. Ich selbst habe mir dann für anspruchsvollere Arbeiten irgendwann eine Typenrad-Maschine zugelegt. Da konnte man sogar die Schriften wechseln. Das war schon eine kleine Revolution. Aber nichts gegen den Commodore C 64 mit Nadeldrucker. Noch lange vor dem ersten Apple ein echtes Multitalent. (Hans-Jürgen Emmerich)

Mit Mitte 30 bilde ich mir ein, noch zu den Jungen in der Redaktion zu gehören. Aber wenn ich den - noch jüngeren - Kollegen erzähle, dass ich die ersten Texte auf der Schreibmaschine getippt und in die Redaktion gefaxt habe, schauen die mich mit großen Augen an. Wie ein Dinosaurier aus der Urzeit komme ich mir dann vor. Vor fast 20 Jahren war das noch so, eigentlich gar nicht so lange her. Die Schreibmaschine war elektronisch und unspektakulär, doch beim Fax konnte ich mich nicht ganz darauf verlassen, dass es den Bericht versendet. Also rief ich als brave freie Mitarbeiterin immer an, um sicherzugehen, dass alles angekommen ist. Irgendwie war das auch schön. Denn wir hatten festen Kontakt und tauschten uns rege aus. Mit dem Computer geht schon lange alles viel schneller, aber eben auch unpersönlicher. (Corinna Busalt)