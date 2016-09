Langer Atem für die Erinnerung

Frankfurt. Die erste Gedenktafel für die Häftlinge des Konzentrationslagers Katzbach in Frankfurt hing gerade mal zwei Stunden. "Dann hat die Betriebsleitung sie entfernt", sagte Lothar Reininger, ehemaliger Betriebsratsvorsitzender der Adler-Werke, über das Bemühen, die Erinnerung an die Häftlinge des KZ-Außenlagers wach zu halten. Das war etwa 1980. Seit den 1990er Jahren erinnert eine Tafel an der Außenwand des Gebäudes an die Häftlinge aus Polen, Frankreich, Russland, der Ukraine und anderen Staaten. Um eine offizielle Gedenkstätte auf dem Gelände bemühen sich mehrere Initiativen seit mehr als 20 Jahren - bisher vergeblich.

Großes Tabuthema

Dass es mitten im dicht bevölkerten Frankfurt von August 1944 bis März 1945 ein KZ-Außenlager gab, hatte auch Reininger als Jugendlicher eher zufällig erfahren - kurz bevor er in den Adler-Werken seine Ausbildung begann. "Ein paar der älteren Kollegen erinnerten sich noch an das Lager", sagte er. Doch im Betrieb und auch in der Stadt herrschte vor allem Stillschweigen: "Das war ein Tabuthema, sogar im Betriebsrat." Selbst im Fall des Geländes auf dem Frankfurter Hauptfriedhof, wo 528 KZ-Häftlinge begraben liegen, wurde lange Zeit nur von "polnischen Kriegsgräbern" gesprochen. Erst 1996 wurde es in "Grabstätte der Opfer des KZ-Außenlagers Katzbach/Adlerwerke" umbenannt. "Mittlerweile ist es auch auf dem Friedhofsplan ausgezeichnet, wenn auch ganz klein", sagte Ulla Diekmann, die sich im Verein "Leben und Arbeiten in Gallus und Griesheim" für die Entschädigung der überlebenden KZ-Häftlinge und die Erinnerungsarbeit engagierte.

Inzwischen gibt es kaum noch Zeugen des Konzentrationslagers in der Mainmetropole. Der 86 Jahre alte Pole Andrzej Branecki ist der letzte Häftling, der die Reise nach Frankfurt noch bewältigen kann und als Zeitzeuge an Schulen seine Erlebnisse schildert. Ein zweiter Überlebender, mittlerweile 97 Jahre alt, lebt in Australien. Die lange Reise ist für ihn zu viel geworden. Doch ein Bild, das der Ex-Häftling von dem KZ gemalt hat, soll eines Tages in einer Gedenk- und Bildungsstätte ausgestellt werden - wenn sie denn erst einmal existiert.

"Wir führen zur Zeit Gespräche mit der Stadt und Institutionen über eine Finanzierung", sagte Horst Koch-Panzner von den DGB-Senioren Frankfurt. Er ist der Vorsitzende des im vergangenen Oktober gegründeten Fördervereins, der die Gedenkstätte vorantreiben will. "Die Signale sind positiv", betonte er.

"Bin optimistisch"

Der Verein hat bereits einen Raum auf dem Gelände der ehemaligen Adler-Werke im Auge. Wann das Geld für den Bau einer Gedenkstätte bereitsteht und die konkreten Arbeiten beginnen können, darüber will Koch-Panzner nicht spekulieren. "Wir würden es uns schnellstmöglich wünschen", sagte er angesichts der seit etwa 20 Jahre dauernden Bemühungen um einen Erinnerungsort. "Man muss einen langen Atem haben, aber ich bin optimistisch, dass es klappt." lhe