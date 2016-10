Stress kann schwere gesundheitliche Probleme auslösen, warnt der Mannheimer Mediziner Ibrahim El-Battrawy, der zu Stress-Herz-Erkrankungen forscht.

Herr El-Battrawy, was tun Sie, wenn Sie besonders gestresst sind?

Ibrahim El-Battrawy: "Ich versuche vor allem, mich selbst nicht noch mehr unter Druck zu setzen und sage mir stattdessen: 'Du schaffst das, alles ist machbar.' Wenn man sich dagegen in den Stress hineinsteigert, landet man schnell in einem Teufelskreis: Man ist blockiert, schafft es nicht, die Dinge zu erledigen, die man erledigen muss - und hat dann am Ende noch mehr Stress."

Was kann man noch tun, damit der Stress im Alltag nicht überhand nimmt?

El-Battrawy: "Als erstes hilft es, wenn man analysiert, woher der persönliche Stress eigentlich kommt. Bin ich bei der Arbeit überfordert? Oder gibt es im privaten Bereich zu viel Zeitdruck? Anschließend muss man Prioritäten setzen: Schließlich kann niemand alles schaffen. Auch der Ausgleich ist wichtig: Das kann durch Musik hören sein, Spaziergänge, Sport, Treffen mit Freunden oder auch mal durch einen lustigen Film. Studien zeigen: Lachen hilft beim Stressabbau.

Wann wird Stress gefährlich?

El-Battrawy: Wenn gesundheitliche Probleme auftreten, für die sich keine organische Ursache findet, zum Beispiel Magenschmerzen. Auch Schlafstörungen oder große Gereiztheit sind Alarmsignale. Übermäßiger Stress kann schwere Herz-Kreislauf-Probleme auslösen. Es gibt beispielsweise das Tako-Tsubo-Syndrom, eine Stress-Herz-Erkrankung, die genauso bedrohlich ist wie ein Herzinfarkt. (tat)