Kurden-Bündnis startet Offensive auf IS-Hochburg Al-Rakka

Der Screenshot eines IS-Propagandavideos zeigt voll verschleierte Frauen mit Gewehren, die angeblich in Al-Rakka operieren (undatiert). Foto: Syriadeeply.org

Kurdische YPG-Kämpfer sind die wichtigsten Verbündeten des Westens gegen die sunnitischen Extremisten des IS. Foto: Kurdishstruggle/Planet Pix via ZUMA Wire

Damaskus (dpa) - Kurdische Kämpfer haben den lange erwarteten Angriff auf die inoffizielle IS-Hauptstadt Al-Rakka in Syrien begonnen. Unterstützt von Luftangriffen der US-geführten Militärkoalition werde man die «Hauptstadt des weltweiten Terrorismus» zunächst isolieren und dann einnehmen.

Das sagte eine Kommandeurin der kurdisch dominierten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) am Sonntag in der nordsyrischen Stadt Ein Issa. US-Militärangaben vom Donnerstag zufolge soll Al-Rakka zunächst von 30 000 bis 40 000 Kämpfern am Boden von der Außenwelt abgeschnitten werden.

Die Offensive gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) mit dem Namen «Wut des Euphrats» begann nach Angaben der SDF in der Nacht zuvor. Sie läuft parallel zum Großangriff im Nordirak auf die bedeutende IS-Hochburg Mossul. Vier Fünftel der teilnehmenden Kämpfer seien Zivilisten, die aus Al-Rakka geflohen waren.

Bei der Offensive in Syrien habe die Sicherheit von Unbeteiligten in Al-Rakka Vorrang, das vor der Einnahme durch die Terrormiliz mehrere Hunderttausend Einwohner zählte. Sie wurden aufgefordert, sich von Stellungen der Dschihadisten fernzuhalten. Kurdischen Angaben zufolge rückten die Kämpfer am ersten Tag zehn Kilometer vor und nahmen dabei eine Reihe von Dörfern ein.

Bestimmende Kampfeinheiten werden die kurdischen Volksschutzeinheiten (YPG) sein, die die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) dominieren. Den SDF gehören auch turkmenische, arabische und assyrische Gruppen an. YPG und SDF sind die wichtigsten Verbündeten des Westens gegen die sunnitischen Extremisten des Islamischen Staates (IS) in Syrien. Die Kurden beherrschen mittlerweile große Teile der Grenze zur Türkei, über die früher der IS-Nachschub lief.

Mit dem Nachbarland gibt es aber einige Spannungen. Ankara will verhindern, dass die Kurden weitere syrische Gebiete unter ihre Herrschaft bringen. Die türkische Armee hatte im August einen Bodeneinsatz mit Panzern in Syrien begonnen. Sie unterstützt damit Rebellen und bekämpft die YPG und den IS.

Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan sagte am Sonntag, von der Türkei unterstützte Kräfte stünden 12 bis 13 Kilometer nördlich der strategisch wichtigen Stadt Al-Bab nahe der Grenze zur Türkei. Die SDF-Kommandeurin forderte die Türkei laut der kurdischen Nachrichtenseite Rudaw auf, sich nicht in syrische Angelegenheiten einzumischen.

Bereits Mitte Oktober hatten irakische Streitkräfte einen Großangriff auf die vom IS gehaltene Millionenstadt Mossul im Nordirak begonnen. Mittlerweile sind sie in das östliche Stadtgebiet vorgedrungen. Die Dschihadisten stehen in ihrem Herrschaftsgebiet seit Monaten massiv unter Druck.

Auch die syrische Regierung und ihre Verbündeten, darunter vor allem Russland und der Iran, kämpfen in dem Bürgerkriegsland gegen den IS. Während die USA Rebellengruppen gegen die syrische Regierung unterstützen, haben sich die Kurden weitgehend mit den Truppen des Präsidenten Baschar al-Assad arrangiert.