Zeitloses Plädoyer für die Nächstenliebe

Noch haben Nathan (Meinolf Steiner) und Daja (im Hintergrund: Anja Brünglinghaus) das Geheimnis um die Herkunft von Recha (links Helene Blechinger) nicht gelüftet. © Nik Schölzel

Sieben Jahre war er Schauspieldirektor in Augsburg, jetzt eröffnete der neue Intendant Markus Trabusch am Mainfranken Theater Würzburg die Schauspielzeit mit dem dramatischen Gedicht "Nathan der Weise" von Gotthold Ephraim Lessing, das 1783 in Berlin seine Uraufführung erlebte und noch heute zur Pflichtlektüre an Gymnasien gehört. Das im Jerusalem zu Zeiten der Kreuzzüge spielende Drama versetzt die inspirierende Inszenierung in eine zeitlose Gegenwart.

Werktreue trotz Streichungen

"Introite, nam et heic Dii sunt"; mit diesem auf der Bühnenwand zu lesenden, leicht ironischen Zitat des Aulus Gellius, das Lessing seinem Drama als Motto vorangestellt hat, lädt das Theater mit dem Autor die Besucher ein, einzutreten, "denn auch hier sind Götter".

Schon die monochrom beleuchteten, die Drehbühne halbrund umfassenden Wände hinter einer ansteigenden Rampe, die weit nach hinten geöffnete Bühne von Ines Nadler und der völlige Verzicht auf Requisiten rücken das gesprochene Wort in den Mittelpunkt und zeigen, dass Trabusch weder die Diskussion im Zeitalter der Aufklärung um Werte wie Toleranz und Menschlichkeit bebildern noch vordergründig die historische Begebenheit im Jahre 1187 nach der Einnahme Jerusalems durch Sultan Saladin erzählen will, die zum dritten Kreuzzug und dem Waffenstillstand zwischen Saladin und König Richard Löwenherz führte.

Im Blickwinkel der gelegentlich von Gitarrenmusik (Adrian Sieber) begleiteten Inszenierung steht die -wie vor mehr als 200 Jahren - brandaktuelle Auseinandersetzung darüber, wie eine scheinbar unausweichliche Spirale von Gewalt und Gegengewalt durch vernunftgeleitete, individuelle Entscheidungen durchbrochen werden kann. Religionskonflikte stehen heute mehr denn je im Brennpunkt des Geschehens, doch immer unverhohlener werden reine Machtinteressen mit religiösen Dogmen verbrämt.

Trotz unvermeidlicher Kürzungen wird Werktreue groß geschrieben, Lessings Figuren werden ernst genommen und fallen nie aus ihrer Rolle heraus. So gelingt es dem "runderneuerten" Schauspielensemble mit - bis auf Georg Zeies und Schauspiel-Debütantin Barbara Schöller - neuen Gesichtern, erfolgreich Lessings eigener Befürchtung von der mangelnden Bühnenwirksamkeit seines Stoffes mit einer auf rund zweieinhalb Stunden gestrafften Fassung erfolgreich entgegenzutreten.

Neue Gesichter

Georg Zeies gibt den Sultan Saladin als vorurteilsfreien Familienmenschen ohne Herrscherallüren. Beste Szenen sind die Annäherung an Nathan wegen Geldmangels, seine Prüfung des jüdischen Kaufmanns bei der Frage nach der wahren Religion und seine warmherzige Aufnahme der von Nathan erzählten Ringparabel.

Barbara Schöller verkörpert mit klarer, immer textverständlicher Stimme Saladins Schwester Sittah, die pragmatisch und realitätsnah ihren Bruder berät und lebhaft am Geschehen um die Pflegetochter Recha Anteil nimmt.

In den Vordergrund des Stückes vermag sich Anja Brünglinghaus als energische Gesellschafterin Daja zu spielen, die im Hause Nathans Recha die Mutter zu ersetzen versucht. Ganz in Schwarz gekleidet steht sie mit Verve für den an Dogmen reichen christlichen Glauben, in dem Recha zu ihrem großen Befremden von Nathan nicht erzogen wird.

Ringparabel als Botschaft

Gegenüber diesen beiden starken Frauen hat Meinolf Steiner als eher bedächtiger, gelegentlich zerstreut wirkender Nathan keinen leichten Stand. Zunächst "fremdelt" der Zuhörer mit seiner etwas leiseren, leicht nasalen Stimme, die sich im Großen Haus anfangs zu verlieren scheint. Mit viel Beharrungsvermögen und Stehkraft bewältigt er die enorme Textfülle und glänzt bei der zurückhaltend, aber umso wirkungsvoller vorgetragenen Ringparabel, die Judentum, Christentum und Islam als Erbe ein und desselben Gottes zu Humanität und Toleranz verpflichtet.

Martin Liema schöpft in der Rolle des jungen Tempelherrn alle darstellerischen Möglichkeiten aus, die Lessing in der Figur des von Saladin begnadeten Gefangenen angelegt hat. Herzerfrischend bringt Liema den Lernprozess eines jungen, zunächst eher dünkelhaften Mannes auf die Bühne, der sich in das von ihm aus dem brennenden Haus des Nathan gerettete Judenmädchen Recha verliebt. Deren Rolle füllt Helene Blechinger als junge, leicht beeinflussbare, aber immer zu Nathan stehende Pflegetochter mit viel Herzblut aus. Paul Grote ist in der Nebenrolle des Klosterbruders ein tatkräftiger Kritiker des Patriarchen, dessen finstere Pläne er wirksam zu durchkreuzen weiß.

Eberhard Peiker als Patriarch schmiedet als Vertreter des dogmatisch starren Christentums im Hintergrund die Pläne und muss sich deshalb mit einem Auftritt begnügen, ohne jemals mit der Hauptfigur Nathan zusammenzutreffen. Hannes Berg spielt den von Selbstzweifeln gepeinigten Derwisch Al-Hafi, der mit der Rolle des Schatzmeisters von Saladin nicht klarkommt. Herauszuheben ist seine Begegnung mit seinem Freund und Schachpartner Nathan, als er einräumen muss, vor der Ernennung auf die Schmeicheleien des Sultans hereingefallen zu sein. "Kein Mensch muss müssen" ist Nathans Antwort.

So unverkennbar utopisch Lessings Märchen der Versöhnung sein mag; die Würzburger Inszenierung überzeugt mit einer packenden Umsetzung von Lessings höchst aktuellen Anliegen, den von Toleranz und Nächstenliebe getragenen Umgang miteinander als die eigentliche Religiosität zu betrachten. Felix Röttger