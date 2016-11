„Wir sind einfach ein gutes Team“

Bei seinem nächsten Benefizkonzert im Kloster Bronnbach setzt der Tauberbischofsheimer Kiwanis-Club voll auf Frauenpower.

Unter dem Motto "Vier Frauen, vier Saxofone, ein Sound" präsentiert das quirlige Quartett "sistergold" am Samstag, 19. November, um 19.30 Uhr seine persönlichen Glanz- und Lieblingsstücke. Hier trifft Swing auf Klezmer, ausgewählte Klassik auf erdigen Blues und Balladen auf kurzweilige Popmusik.

Die vier Vollblutmusikerinnen freuen sich schon sehr auf ihr Konzert in Bronnbach. Im Interview standen Inken Röhrs und Kerstin Röhn den FN Rede und Antwort.

Frau Röhrs, Frau Röhn, die Gästebucheinträge auf der "sistergold"-Homepage schäumen nahezu über vor Begeisterung. Das ist ja eine tolle Bestätigung Ihrer Arbeit, oder?

Inken Röhrs: Das stimmt, und wir freuen uns auch sehr darüber. Oft kommen auch Leute direkt nach einem Konzert auf uns zu. Neulich sagte uns ein Gast, dass er befürchtet hatte, ein Abend mit nur vier Saxofonen könnte langatmig werden. Doch er war dann total begeistert und seiner Frau sehr dankbar, dass sie ihn "mitgeschleppt" hatte. Es war einfach ein glücklicher Zufall, dass wir Vier uns gefunden haben.

Wie kamen Sie auf den Namen "sistergold"?

Kerstin Röhn: Wir fühlen uns wie "Schwestern im Geiste" - klingt hochtrabend, ist aber so: Eine für Alle, Alle für Eine.

Worin liegt für Sie denn der besondere Reiz eines Saxofons?

Röhn: In der Tatsache, dass wir es im Gegensatz zu Trompete oder Posaune spielen können (lacht). Warum verliebt man sich? Wenn man das beantworten könnte, wäre Manches leichter! Wir lieben natürlich den Sound und die Tatsache, dass es so gut wie keine Musik gibt, die man mit diesem wundervollen Instrument nicht zum Klingen bringen könnte.

Röhrs: Ich habe als Kind mit Klavier angefangen, bevor ich mit 16 Jahren für das Saxofon Feuer fing. Mich begeisterten die Ausdrucksmöglichkeiten, die Verbindung zum Körper, die eigene Klangerzeugung.

Und wenn man die richtige Atem-Technik beherrscht, können auch kleine Menschen wie ich mit einem Baritonsaxophon locker klarkommen (lacht).

In Bronnbach gastieren Sie mit Ihrem Programm "Glanzstücke". Was sind in Ihren Augen denn solche "Glanzstücke"?

Röhn: Das Auswahlkriterium ist einfach: In erster Linie muss uns die Musik, die wir präsentieren, gefallen. Natürlich sollte sie auch zu "sistergold" und dem "Format Saxophonquartett" passen. Wir haben das Glück, dass wir einen breiten Musikgeschmack haben und bedienen können: Das Spektrum reicht von Jazz, Popmusik über ausgewählte klassische und barocke Kompositionen bis zu Klezmer und Tango - oft angereichert mit Improvisationen. Die Präsentation der Stücke zählt für uns ebenfalls zum Begriff "Glanzstück".

Da wir alle auch einen Theaterbackground haben, ist es uns wichtig, die Stücke nicht einfach "abzuliefern". Wir spielen in dem Bewusstsein, dass jede Geste, jedes Augenzwinkern vom Publikum registriert wird.

Einige Stücke sind komplett durchchoreografiert, in anderen stellen wir nur die eine oder andere Spielerin in den Fokus. Dies alles zusammen genommen begreifen wir als "Glanzstück".

Gibt es eigentlich eine Chefin bei "sistergold"?

Röhrs: Unser Ensemble zeichnet sich durch eine ausgewogene Balance aus. Mal führt die eine, mal die andere. In Musikfragen sind wir uns auch immer schnell einig. Wenn eine von uns ein Stück selbst geschrieben hat, dann hat sie als Komponistin auch das letzte Wort. Bei der Auswahl der Bühnengarderobe ist es manchmal nicht ganz so einfach. Da haben wir auch schon so manch eine Stunde in Läden und Boutiquen verbracht (lacht). Es ist nicht leicht, ein Kleid zu finden, das allen steht und in dem sich jede wohlfühlt. Mittlerweile sind wir dazu übergangen, uns die Garderobe schneidern zu lassen. Für unser Programm "Glanzstücke" haben wir ein Kleid gefunden, das erstaunlicher Weise an allen gut aussieht.

Nach solch einer Show müssen Sie doch ziemlich erledigt sein, oder?

Röhrs: Ja, das stimmt. Aber wenn es gut gelaufen ist und viel Energie vom Publikum zurück kam, dann ist das eine sehr angenehme Erschöpfung.

Wovon lassen Sie sich bei Ihren Kompositionen inspirieren?

Röhn: Komposition und Arrangement-Technik sind Fertigkeiten, die man erlernen kann. Es ist nicht so, dass man zum Beispiel in den Wald geht und sich vom Rauschen der Bäume inspirieren lässt - vielleicht geschieht das auch einmal, aber im Grunde nimmt man sich einen "Sachverhalt", ein Thema, vor. Bei "sistergold" schauen wir, mit welchem Stil wir unser Programm noch anreichern können, ob wir zum Beispiel eher eine ruhige Komposition oder einen griffigen Funk benötigen, um das Programm abzurunden. Dazu bietet die Musikgeschichte viele Elemente: im Fall des Funk beispielsweise eine markante Basslinie mit entsprechenden Akkorden, aus der heraus sich ein Stück entwickelt. Bei etwas Ruhigem geht man vielleicht eher von einer Melodie aus, die ihre Fühler in verschiedenen Richtungen ausstreckt. Man sollte mit offenen Ohren durch die Welt gehen und viel Musik hören, egal welches Genre.

Wichtig ist, dass man es in der Komposition schafft, einen großen Spannungsbogen zu entwickeln, egal ob ein- oder vierstimmig, horizontal, vertikal oder über Kreuz. Das ist wie mit gutem Essen: ein bisschen hiervon, aber nicht zu viel davon - abschmecken, nachwürzen, noch mal abschmecken und dann: guten Appetit!

Haben Sie ein Ritual vor einem Auftritt?

Röhrs: Natürlich stimmen und spielen wir uns beim Soundcheck gut ein. Bevor wir auf die Bühne gehen, lächeln wir uns alle an und wünschen uns viel Spaß.

Röhn: Wir sind einfach ein gutes Team: auf der Bühne, dahinter und auch privat.