Weit mehr aus nur ein „Vorabend“

Wie schon um die Jahrtausendwende in Stuttgart, werden diesmal die vier Teile von vier verschiedenen Regisseuren in Szene gesetzt, die in Karlsruhe alle unter 40 Jahre alt sind. Lediglich der Dirigent ist in allen Fällen derselbe: Justin Brown, Jahrgang 1962, britischer Staatsangehöriger und seit 2008 Karlsruher Generalmusikdirektor.

Der Amerikaner Yuval Sharon inszeniert "Die Walküre" (Premiere: 11. Dezember 2016), der Isländer Thorleifur Örn Arnarsson "Siegfried" (Premiere: 10. Juni 2017) und der Deutsche Tobias Kratzer "Götterdämmerung" (Premiere: 15. Oktober 2017).

Überblick über den Ring

Den Auftakt machte jetzt der deutsch-französische Opernregisseur David Hermann mit dem sogenannten Vorabend "Das Rheingold". Wo hat man in den zweieinhalb Stunden dieser Aufführung schon einmal Hunding, Siegmund und Sieglinde, Siegfried und Brünnhilde, Hagen sowie Gunther und Gutrune auf der Bühne gesehen? Diese Besonderheit der Karlsruher Aufführung rührt daher, dass David Hermann nicht nur den separat betrachteten "Vorabend" in Szene setzt, sondern dass er mit seiner Interpretation einen Überblick über den gesamten "Ring des Nibelungen" gibt.

Da fällt etwa Siegmund vom Dach in Wotans Wohnung, wird von Sieglinde empfangen und verschwindet wieder mit ihr. Später sieht man den Kampf zwischen Siegmund und Hunding sowie die Rettung Sieglindes durch Brünnhilde.

Wotan begegnet seiner Tochter Sieglinde, die eben seinen Enkel Siegfried geboren hat und dem er zusieht, wie er aus Notungs Trümmern ein neues Schwert schmiedet. So integriert der Regisseur zukünftiges Geschehen in gegenwärtiges und gibt sozusagen im Kleinen einen Überblick über die gesamte Tetralogie. Das setzt allerdings zum vollen Verständnis schon am "Vorabend" die Kenntnis des Gesamtkunstwerks voraus. Unter diesen Umständen ist "Das Rheingold" in Karlsruhe nicht nur interessant, sondern weist auch schon in die Zukunft, ohne sie in Details vorwegzunehmen. Denn jedes der vier Regieteams ist in seiner Interpretation frei.

Auf einer Drehbühne hat Jo Schramm die vier Bilder der Handlung aufgebaut. Zum Auftakt liegen die Rheintöchter Woglinde (Uliana Alexyuk), Wellgunde (Stefanie Schäfer) und Floßhilde (Katharine Tier), mit langen Haaren, in einer Art glitzernden, einteiligen Badeanzügen auf einem Podest, das sich heben und senken lässt und von dem Wasser herunterläuft.

Wotan im Büro

Die freie Gegend auf Bergeshöhen ist Wotans Behausung im Inneren eines schwarzen Berges, teils als modernes Büro, teils als Wohnzimmer eingerichtet, und das Dach darüber. Nibelheim gleicht einem umzäunten und gesicherten Kraftwerk. Das Ende gleicht dem Anfang, nachdem zuvor keine Regenbogenbrücke den Weg zur Burg Walhall gewiesen hat, sondern diese wie in der "Götterdämmerung" in Flammen aufgegangen ist. Wieder ist Erda zur Stelle und wirft den Ring in den Rhein.

Überzeugend

Musikalisch überzeugen die Badische Staatskapelle und ihr Dirigent Justin Brown, der die Komposition, mit ihren Höhen und Tiefen, nuancenreich differenzierend, teils geradezu kammermusikalisch, dann wieder dramatisch auftrumpfend zum Klingen bringt.

Aber auch gesanglich ist die Aufführung hörenswert. Matthias Wohlbrecht, der schon in der letzten Karlsruher "Rheingold"-Premiere 2004 diese Rolle verkörperte, beherrscht als Loge mit seinem schneidenden Charaktertenor und seinem ausdrucksstarken Spiel auch diesmal wieder die Szene. Ein furchterregender, in jeder Beziehung präsenter Alberich ist der Bariton Jaco Venter.

Furchterregender Alberich

Dagegen lässt Renatus Meszar in der Rolle des einem Heldenbariton zugewiesenen Wotan die stimmliche Kraft und Fülle für die nicht nur darstellerisch adäquat gestaltete Partie vermissen.

Sowohl spielerisch als auch stimmlich gekonnt interpretiert die Mezzosopranistin Roswitha Christina Müller die Fricka.

Die Sopranistin Agnieszka Tomaszewska ist die in diesem Fall dem Riesen Fasolt des Bassbariton Yang Xu durchaus zugeneigte Freia, der von dem Fafner des tiefschwarzen Basses Avtandil Kaspeli erschlagen wird. Dieter Schnabel