Was steckt hinter dem „Terror“?

Bekannt für seine Crime and Guilt-Story (Erzählung von Verbrechen und Schuld) hat Ferdinand von Schirach mit "Terror" sein erstes Bühnenwerk verfasst und auf Anhieb ins Schwarze getroffen. Das Stück ist der Renner der Saison. Derzeit wird an 40 deutschen Theatern gespielt. Zeitgleich wurde eine Verfilmung in der TV-Sendung "hart aber fair" diskutiert. Heilbronn bietet eine ausnehmend konzentrierte Inszenierung (Regie: Axel Vornam).

Publikum als Richter

Die knapp dreistündige Gerichtsverhandlung, in der dem Publikum die Rolle des Schöffen zukommt, ist voll dramatischer Spannung und kein Sekunde langweilig - obwohl wie bei Gericht üblich, keine Action geboten wird, sondern nur Fragen gestellt, Tatvorgänge vorgebracht und Hypothesen argumentativ ausgetauscht werden.

Der Inhalt, ein gedankliches Konstrukt, klingt nach allem, was in den letzten Monaten passiert ist, nicht unwahrscheinlich: Ein Terrorist kapert eine Maschine der Lufthansa mit 164 Menschen an Bord und zwingt die Piloten, Kurs auf die voll besetzte Allianz-Arena in München zu nehmen. Major Lars Koch, Pilot eines Kampfjets der Bundeswehr, hat den Befehl, den gekaperten Airbus vom Kurs abzudrängen, allerdings gelingt das nicht.

Richtig oder falsch

Die Zeit, um eine Katastrophe zu verhindern, verstreicht, ohne dass ihn ein neuer Befehl erreicht. So handelte er eigenmächtig und schießt das Flugzeug in Anbetracht des drohenden Unheils ab.

Major Koch nimmt ein kleineres Übel in Kauf, um ein größeres abzuwenden. Er ist gewillt, die Verantwortung und auch die Konsequenzen zu tragen.

Hat Major Koch angesichts der Sachlage richtig gehandelt? Ist seine Entscheidung moralisch vertretbar? Ist sie vielleicht sogar rechtlich begründbar? Agierte er alleinverantwortlich nach bestem Wissen und Gewissen? Gab es andere Personen, die hätten entscheiden müssen, eine Entscheidung aber verweigert haben? Wer hat versagt?

Tolle Schauspieler

Investigativ der Wahrheitsfindung verpflichtet, väterlich abwägend in der Rolle des Richters ein immens präsenter und textstarker Stefan Eichberg. Mit scharfem Fokus auf das Grundgesetz imponiert Sabine Ungers Staatsanwältin durch kristallklare Analyse sachliche Argumentation und kühlen Ton. Sie verdeutlicht, dass es nur eine Viertelstunde gedauert hätte, um das Stadion zu räumen. Eine rechtzeitige Entscheidung hätte die Situation nicht eskalieren lassen. Der vom Anwalt angestrebte Freispruch käme einem Verfassungsbruch gleich.

Gabriel Kemmether als Anwalt versucht mit Raffinesse und psychologischen Spielchen den Ernst der Lage zu unterlaufen.

Als Nebenklägerin bringt Stella Goritzki ein interessantes Argument ins Spiel: Sie hatte von ihrem Mann, der sich im abgeschossenen Airbus befand, eine SMS erhalten, die darauf hindeutete, dass man dabei sei, den Terroristen zu überwältigen.

Schließlich Ferdinand Seebacher als Angeklagter Major Koch, dem, korrekt und pflichtbewusst, die Sympathien des Publikums zufliegen. Mehrheitlich plädieren die Schöffen auf Freispruch.

Manipulativer Charakter

Sind sich die Schöffen, beziehungsweise ist sich das Publikum im Klaren, dass es mit dem Freispruch billigend in Kauf nimmt, die rechtsstaatliche Grundlage außer Kraft zu setzen?

Weshalb werden Alternativen wie die Räumung des Stadions und die Überwältigung des Terroristen (interessanterweise kluge Einwände von weiblicher Seite) nicht berücksichtigt? Weshalb wird tatelos zugeschaut, bis sich die Situation so zuspitzt, dass nur noch Kriegslogik, also abschießen hilft?

Jeden Abend wird neu abgestimmt - Ihre Meinung ist gefragt! So nett wird der Mitmach-Impuls den arglosen Theatergängern nahe gebracht. Wem nutzt es zu wissen, dass deutsche Bildungsbürger mehrheitlich bereit sind, auf das Grundgesetz zu verzichten? Was ist moralisch, was ist rechtlich vertretbar? Das sind Fragen, die nicht nur inhaltlich auf das Stück "Terror" bezogen werden müssen, sondern auf den manipulativen Charakter des Theaterstücks samt seines medialen Vertriebs.

Schelmenstück

Dem früheren Strafverteidiger und Prominenten-Anwalt Ferdinand von Schirach ist ein Schelmenstreich gelungen, denn mehr hinters Licht und zugleich vorgeführt wurde das Publikum wohl selten.

Fazit: Unbedingt hingehen und sich genau überlegen, welche Konsequenzen Ihre Abstimmung impliziert.