Vorzügliches Gericht aus dem Comedy-Wurstkessel

"Mit Kant-Zitaten zum Orgasmus", der Titel seines jüngsten Programms ist irreführend, aber werbewirksam, wenn er auch nicht hält, was er verspricht. Denn zum einen lockt er Intellektuelle an, die glauben, eine Auseinandersetzung mit Thesen des Philosophen zu erleben. Zum anderen spricht er Instinkte an, die Neues auf einem anderen Gebiet erleben wollen.

Doch weit gefehlt, der 1970 in Köln geborene Moritz Netenjakob, dessen Eltern aus Westfalen stammen, was einerseits sprühenden rheinischen Humor und andererseits westfälische Ruhe und Dickfelligkeit verspricht, verkündet nur wenige Kant-Zitate und er zielt auch nicht unter die Gürtellinie.

Vielmehr brilliert der mit einer türkischen Schauspielerin verheiratete Adolf-Grimme-Preisträger des Jahres 2006 (für seine Mitarbeit an den "Stromberg"-Drehbüchern), der sich nicht nur in zwei Kulturen auskennt, sondern auch weiß, was im Comedy-Wurstkessel gekocht wird, mit einem hörens- und sehenswerten Querschnitt durch die Kabarettszene. Denn nicht nur die Texte, die der Roman- und Theaterautor vorträgt, sind witzig, auch die Art wie er sie und sich präsentiert, ist in jeder Beziehung gekonnt.

Moritz Netenjakob zitiert und parodiert nicht nur Persönlichkeiten aus Politik und Kultur, er bringt sie in gekonnten Imitationen zum Leben, sodass man zuweilen glaubt, nicht Moritz Netenjakob, sondern die oder der Gemeinte stehe oder sitze leibhaftig vor einem. In memoriam erweist er Marcel Reich-Ranicki die Ehre und lässt ihn, an Regisseure gewandt zu modernen Theaterinszenierungen Stellung beziehen und verkünden: "Warum haben sie diesen Beruf ergriffen, es gibt doch so viele schöne andere". Als Beispiel knöpft er sich dann "Romeo und Julia" im Kölner Schauspielhaus vor und lässt biedere Besucher der Vorstellung über diese räsonieren.

Sein Beitrag zur modernen Technik lautet: "Im Park hat ein Vogel gezwitschert, der Spaziergänger glaubt, der Baum bekomme eine SMS". Und dazu gehört auch die verständnisvoll-verständnislose Frage des Nachgeborenen an die ältere Generation: "Ihr hattet doch keinen Computer, wie kamt ihr dann ins Internet".

Dann stellt er allgemein bekannte Personen des Show-Geschäfts vor, mit allen ihren Eigenheiten, vor allem aber imitiert er sie sowohl stimmlich als auch im Ausdruck. Dabei muss der vom Fußballfunktionär zum Moderator mutierte Reiner Calmud ebenso dran glauben wie Herbert Grönemeyer und Udo Lindenberg. Doch nicht genug damit, Moritz Netenjakob nimmt sich auch der Politik an und blickt nach der Bundestagswahl 2021 in die Red Bull Arena, den ehemaligen Reichstag, wo die FPD (Fußball Partei Deutschlands) die stärkste Fraktion stellt. Ihr Programm lautet: "Weltfrieden -notfalls mit Gewalt". Der deutsche Film wird durch den Kakao gezogen. Die Familie Thomas Mann wird ins Visier genommen.

Das Märchen von Hänsel und Gretel wird aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, indem es von einem Fußball-Reporter, dann von einem Flugkapitän und schließlich von einem Marktschreier erwählt wird. Bevor sich dann Klaus Kinski und Udo Lindenberg begegnen, der eine hysterisch schreiend, der andere sich mit Eierlikör beruhigend, gibt Moritz Netenjakob seinem begeisterten Publikum noch einen guten Rat: "Habe den Mut, Dich Deines eigenen Verstandes zu bedienen". Dieter Schnabel