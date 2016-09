„Testlauf“ wurde zum Triumphzug

Der Kabarettist Torsten Sträter gastierte in Tauberbischofsheim.

Wie so ein richtig cooler und selbstgewisser Typ, ein ein Dauer-Jugendlicher in schon etwas fortgeschrittenen Jahren kommt er ja daher, der Torsten Sträter, seines Zeichens ein vielfach ausgezeichneter und vielbeschäftigter Kabarettist, Slam-Poet und Schriftsteller, gebürtiger Dortmunder vom Jahrgang 1966, der jüngst zum ersten Mal in dem darob seit Monaten ausverkauften Engelsaal gastierte.

Locker-gemächlichen Schrittes schreitet der mittelgroße und stämmige, ein wenig zur Fülle neigende Mann mit seinem Markenzeichen, der über beide Ohren gezogenen Strickmütze, zur kleinen Bühne und scheint ganz unbeeindruckt vom Jubel seiner dicht gedrängten Fangemeinde.

Der 50-Jährige mit dem schmalen Kinnbart und der stets skeptischen Miene zählt mittlerweile bundesweit zu den gefragtesten Namen in der Szene, und so war sein Auftritt im Engelsaal des Kunstvereins durchaus etwas Besonderes.

Gekommen war er allerdings "nur" zu einer Lese-Vorpremiere, dem Testlauf seines neuesten Werkes "Es ist nie zu spät, unpünktlich zu sein", aus dem er - insgesamt über mehr als zweieinhalb Stunden hinweg - mehrere Abschnitte oder "Geschichten" in Rohfassung präsentierte, immer wieder unterbrochen durch Stehgreif-Improvisationen mit kleiner Publikums-Anmache, die solch einem Kabarett-Lese-Abend zusätzliche Würze verleihen.

Für so einen Probelauf braucht man eigentlich ein eher kühles bis skeptisches, jedenfalls nach Möglichkeit unvoreingenommenes Publikum oder eines, das den Akteur auf der Bühne noch nicht in- und auswendig kennt.

Davon konnte freilich an diesem Abend kaum die Rede sein - Sträter hatte in den schweißtreibenden Temperaturen des randvollen Engelsaals ein echtes "Heimspiel", soviel war schon nach den ersten Minuten ersichtlich, überwiegend vor einer Gemeinde, die sowohl die stärkeren wie die schwächeren Pointen gleichermaßen mit Lachsalven zu quittieren schien...

Wie auch immer - solche enthusiastischen Reaktionen waren nicht verwunderlich, denn Torsten Sträter verfügt nicht nur über ein formidables Mundwerk - wenn auch fast ohne Ruhrpott-Färbung - mehr als nur die nötige Grundschnelligkeit und Schlagfertigkeit, die zum Handwerkszeug des gestandenen Kabarettisten gehören, über Pointensicherheit und -effizienz, sondern vor allem eine körperliche und mit Mikrohilfe raumbeherrschend suggestive vokale Präsenz, ermöglicht durch einen mächtigen, virilen und virtuos agierenden Bass-Bariton, der über weite Strecken und auch über zwei Stunden hinweg den Zuhörer zu fesseln vermag.

Worum geht es in seinen Geschichten? Um nichts Besonderes eigentlich, um Alltagserlebnisse und -erfahrungen, die auf ihre widersprüchlichen und grotesk-komischen Momente hin abgeklopft werden - der Kampf gegen überflüssige Pfunde im "Diät-Tagebuch", mit der üblichen augenzwinkernden Koketterie versehen, um Kindheitserinnerungen mit ihren Freuden und Nöten, wobei ein ganz besonderer "Flummi" leitmotivische Funktion einnimmt, die Pubertät zwischen "Dr. Sommer" von "Bravo" und der "Blechtrommel"(dem Film), unterschiedliche Begriffe von Polizeiwillkür oder die aufschlussreichen Erlebnisse auf einem Afrikatrip inklusive Flugangst.

Kaum Politisches, dafür jede Menge locker aneinandergereihter Quisquilien, manchmal hart an der Grenze der Belanglosigkeit, dafür auf die typisch entspannte, souveräne Sträter-Art serviert, der man sich ganz gerne überlässt, auch wenn sie manchmal zeitlich etwas zu ausufernd oder selbstgefällig verspielt daherkommen...

Und nicht zuletzt: Dieser Kabarettist weiß unserem Alltag zu Beginn des 21. Jahrhunderts nicht nur komisch-unterhaltsame, sondern durchaus auch poetische Seiten abzugewinnen. Thomas Hess