Stück bietet reichlich Diskussionsstoff

Wenn nicht zum Einsturz, so doch gehörig ins Wanken gebracht hat Ferdinand von Schirachs Theaterstück "Terror", das Markus Tabusch, Intendant des Mainfranken Theaters und Regisseur Dirk Diekmann jetzt im dekorativen Ratssaal des Würzburger Rathauses zur Aufführung brachten, den "Elfenbeinturm" der Juristen. Aufgeschreckt wurden sie von rund 40 Theatern in Deutschland, die den Quotenrenner, den kürzlich auch die ARD als Spielfilm mit anschließender Diskussion zelebrierte, mittlerweile auf ihre Spielpläne gesetzt haben.

Ohne Ablenkungsmanöver

Regisseur Dirk Diekmann inszenierte ohne Ablenkungsmanöver die fiktive Strafverhandlung über einen Bundeswehrpiloten, der vor Gericht steht, weil er ein von Terroristen entführtes Flugzeug abschießt, bevor es in die mit 70 000 Besuchern vollbesetzte Münchner Allianz-Arena gesteuert werden kann. Übel stößt den Rechtsgelehrten besonders auf, dass der Autor eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, an dem sich Schirachs fingierte Strafverhandlung als Kammerspiel mit kleiner Besetzung abarbeitet, mit einer Verquickung von Fakten und Fiktion zur Disposition des "gemeinen Volks" stellt. Denn der durch den Abend führende Eberhard Peiker wendet sich als altväterlich-gewissenhafter Vorsitzender gleich zum Auftakt an das Publikum, dem er als Schöffen die gewissenhafte Urteilsfindung überantwortet.

Nach den Plädoyers von der Staatsanwältin, die Anja Brünglinghaus mit leidenschaftlich entflammter Rhetorik verkörpert, und von Georg Zeies als dem eher pragmatisch-unkonventionell argumentierenden Verteidiger Biegler geht es zur "Pausenberatung". Per "Hammelsprung" führt nur der Gang unter den Schildern "Schuldig" oder "Nicht schuldig" zur "Urteilsverkündung" in den Saal zurück. Hielten 86,9 Prozent der deutschen Fernsehzuschauer nach dem ARD-Film den Piloten für nicht schuldig, sahen die Würzburger Premierenbesucher sein Handeln deutlich kritischer. Nur 100 von 189 "Schöffen" sprachen ihn frei; eine bemerkenswert niedrige Quote von 52,9 Prozent, die erwarten lässt, dass bei den folgenden Aufführungen auch einmal eine Mehrheit den Abschuss des Flugzeugs wegen des oft zitierten "kleineren Übels" - nur 164 statt 70 000 Tote - mit einem Schuldspruch quittieren wird. Im Theaterstück wird im Grunde nicht über die persönliche Schuld des von Martin Liema eher adrett-brav als nassforsch gespielten Elite-Kampffliegers Lars Koch geurteilt. Wird dem Zuschauer suggeriert, es gehe um 164-fachen Mord oder Freispruch, unterschlägt der Autor um der dramaturgisch benötigten Zuspitzung willen, dass in der Praxis kein Staatsanwalt Anklage wegen Mordes nach § 211, sondern wegen Totschlags nach § 213 StGB erheben würde. Käme das Gericht zu dem Ergebnis, es läge ein minderschwerer Fall vor, könnte eine niedrige Bewährungsstrafe die Folgen seines rechtswidrigen Handelns noch erheblich abschwächen. Denkbar ist sogar eine Begnadigung nach Rechtskraft des Urteils.

Doch dieses Szenario ist nicht im Sinne einer gewünschten dramaturgischen Zuspitzung. Jeder "Schöffe" entscheidet in Wahrheit nicht über die Verurteilung oder den Freispruch des Piloten, sondern über die Frage, ob er dafür oder dagegen ist, dem Staat in einer solchen Konfliktsituation den Abschuss eines als Waffe benutzten Flugzeugs zu erlauben, auch wenn unschuldige Passagiere sterben müssen. Deutlicher als im Stück wird im Programmheft der Dramaturgin Antonia Tretter vom Strafverteidiger Sven Thomas der Hintergrund einer solchen "Abschussermächtigung" erläutert. Die Karlsruher Richter hatten 2006 das Luftsicherheitsgesetz einkassiert, das es der Regierung erlaubt hätte, im Falle einer Flugzeugentführung den Notstand zu erklären, um einen Abschuss herbeizuführen.

Unmissverständlich - und mit Gesetzeskraft - stellt das Bundesverfassungsgericht klar, dass die Menschenwürde der Passagiere im Rahmen einer Abwägung zwischen möglichen Opferzahlen nicht zur Disposition stehen kann. Dies bedeutet, dass eben nicht ein Verteidigungsminister den Abschuss anordnen kann. Es geht also dabei um Fragen der Rechtmäßigkeit und Rechtswidrigkeit, während sich das höchste Gericht mit der Schuld des Einzelnen und der persönlichen Zumutbarkeit in einem konkreten Fall überhaupt nicht zu befassen hatte. Diesen gravierenden Unterschied unterschlägt das Theaterstück. Einige wenige emotionale Höhepunkte werden vom Ensemble im Rahmen des starren Korsetts überzeugend genutzt. Etwa die nicht nur unterschwellig spürbaren Ressentiments zwischen Justiz und Militär oder die menschliche Tragödie der Nebenklägerin Franziska Meiser (Miriam Morgenstern), die ergreifend schildert, wie sehr sie und ihr Kind durch den Verlust des Ehemannes und Vaters traumatisiert sind.

Wirklichkeitsfremd wirkt die von der Staatsanwältin gegenüber dem Zeugen Christian Lauterbach vom militärischen Lage- und Führungszentrum zu Recht monierte unterlassene Räumung der Allianz-Arena, für die nach dem Alarm noch 52 Minuten Zeit gewesen wäre. Hannes Berg gibt akkurat einen fachlich unangreifbaren Offizier, der - mit diesem sträflichen Fehler konfrontiert - völlig ins Trudeln gerät. So reichten im Madrider Bernabéu-Stadion wenige Minuten, um im Dezember 2004 ein ebenfalls mit 70 000 Fans gefülltes Stadion nach einer auf 15 Minuten terminierten Bombendrohung zügig und ohne Panik zu räumen. Vom Angeklagten hätte man gerne mehr erfahren, ob es noch andere Möglichkeiten gegeben hätte, das Flugzeug ohne Abschuss vom Ziel abzubringen und zu einer Notlandung zu zwingen. Immerhin: Diskussionsstoff bietet das Theaterstück reichlich und motiviert vielleicht auch den Laien, einmal in die besagte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hineinzuschauen (http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20060215_1bvr035705.html).