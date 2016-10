Streifzug durch die Welt der Musik

Alle Register ihres Könnens zieht Angelika Milster in der Würzburger St. Johanniskirche bei ihrem Konzert "Begegnungen - Klassik trifft Musical". Erst kurz vor Konzertbeginn trifft die gefeierte Sängerin und Schauspielerin ein und singt kurzerhand im schwarzen Mantel nebst rosa Schal. Ein kurzer Soundcheck mit einem "Hallo" und schon sind rund 250 Zuhörer rasch aus der Reserve gelockt. Ihre emotional berührende, höchstpersönliche Interpretation eines bunten Straußes von sakralen Liedern, klassischen Arien oder Chansons lässt niemand kalt.

Mit Pete Seegers Anti-Kriegslied "Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben?" erinnert Milster an aktuelle Kriege, Hass und Gewalt, um dann mit "Somewhere over the rainbow" mit zärtlich-sinnlicher Stimme tröstliche Bilder über Träume, Wünsche und Hoffnungen in den Kirchenraum zu zaubern. Bevor derbere Verse mit Bertold Brechts Dirnenlied "Meine Herren, mit siebzehn Jahren kam ich auf den Heiratsmarkt" zu hören sind, knöpft Milster rasch ihren Mantel auf; denn eigentlich ist es im Kirchenraum fast schon "kuschelig" warm, wie sie selbst erstaunt bemerkt.

Viel anrührender geht es weiter mit deutschsprachiger Volkspoesie und "Guten Abend, gut' Nacht"; in der Vertonung von Johannes Brahms eines der bekanntesten Schlaflieder, die zum Bedauern der Künstlerin heute kaum noch an Kinderbetten zu hören sind.

Im lockeren Plauderton erzählt die große Diva des Musicals von ihrer jüngsten Premiere im Schlosspark Theater in Steglitz, wo sie die legendäre Schauspielerin und Sängerin Doris Day verkörpert, deren Lebensweg und aufregende Karriere sie nacherzählt und mit ihren Songs veredelt; untrennbar mit der inzwischen 90-jährigen amerikanischen Filmdiva verbunden wird immer "Sentimental Journey" sein, ihre erste Nummer eins von 1945.

Auch Musical-Star Angelika Milster wird einen solchen Hit nicht mehr los. "Erinnerung" ist das Titellied der Grizabella im Webber-Musical "Cats", das ewig an ihr "kleben" bleiben wird. Mit diesem Lied bei der deutschsprachigen Erstaufführung des Webber-Musicals begann 1983 ihre große Karriere.

Auch ohne Ansage des Titels wird es in dem Kirchenraum gleich ganz still, als Orgelvirtuose Jürgen Grimm das melancholische Lied der von allen verlassenen Katze Grizabella anstimmt.

Stilsicher in allen Tonlagen bringt sie das "Agnus Dei" wie auch den Rudolf Schock-Evergreen "In mir klingt ein Lied" zu Gehör. Unter die Haut ging auch "Wie soll ich ihn nur lieben?", das innige Lied der Maria Magdalena aus "Jesus Christ Superstar". Fesselnd auch Milsters leidenschaftliche Interpretation des Edith Piaf-Chansons "Mon Dieu". Dramatisch-kraftvoll erklang der Exodus-Titelsong "Ein Land ist mein".

Eigentlich habe sie Tenor werden wollen, gesteht Angelika Milster, um sich gleich an Puccinis "Nessun dorma"-Arie zu wagen, die Klassik-Fans eher mit Pavarottis hohem H verbinden. Bravourös meistert sie mit ihrer äußerst flexiblen Sopranstimme diese Arie des Prinzen Kalaf zu Beginn des dritten Aktes der Oper Turandot.

Mit dem Nana Mouskouri-Titel "Die Rose" und einem erotisch gehauchten "Auf Wiedersehen" verabschiedet sich die in der Schweiz lebende "First Lady des Musicals", um gleich nach den Standing Ovations am Ausgang ihr ausschließlich reiferes Publikum mit Autogrammen und aufmunternden Worten zu beglücken. Felix Röttger