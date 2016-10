Spektakuläre Bilder und eine überwältigende Musik

Ein Trinkgelage gerät aus allen Fugen: Szenenbild mit Tomasz Raff als Marcel und Mitgliedern des Opernchores. © Nik Schölzel

Mit spektakulären Bildern, aktuellen Bezügen und einer überwältigenden Musik feierte das Mainfranken Theater Würzburg mit der 1836 in Paris uraufgeführten Grand opéra "Die Hugenotten" von Giacomo Meyerbeer eine erfolgreiche Musiktheater-Premiere. Gesungen wird in französischer Sprache mit deutschen Untertiteln. Das vom japanischen Regisseur Tomo Sugao in Szene gesetzte Werk ist nach "L'Africaine" in der Spielzeit 2011/12 schon die zweite Ausgrabung eines zu Unrecht fast vergessenen Komponisten.

Denn Meyerbeer dominierte mit seinen Opern die Theaterbühnen des 19. Jahrhunderts und hatte nicht nur wegen seiner farbenreichen Partituren Erfolg, sondern weil er die politischen Verwerfungen seiner Zeit mit historischen Ereignissen spiegelte.

So auch in der Oper "Die Hugenotten" über die französischen Religionskriege im 16. Jahrhundert, die in der Bartholomäusnacht 1572 gipfelten, als die französischen Katholiken im übervölkerten Paris Tausende ihrer Mitbürger ermordeten, die als Hugenotten dem neuen Glauben der Reformation angehörten.

Die von Ballettmeister Marius Krisan choreographierten Massenszenen mit dem von Anton Tremmel bestens einstudierten Chor überwältigen mit einer rauschhaften Musik, deren suggestiver Kraft man sich kaum entziehen kann. Luthers Choral "Ein' feste Burg ist unser Gott" ist das Leitmotiv der Ouvertüre, wird zum Kampflied und endet in einer wüsten Orgie. Der Choral durchzieht als musikalischer Inbegriff der Reformation Meyerbeers Werk, was besonders in den lutheranischen Staaten Schweden und Dänemark Anstoß erregte.

Das Philharmonische Orchester kostet unter dem Dirigat von GMD Enrico Calesso die Qualitäten der farbenreichen, dank einer Strichfassung nicht überbordenden Partitur intensiv aus und versteht es im steten Wechsel, berührende Arien und Duette zu begleiten, ohne die Solisten zuzudecken. Dann wird aus dem Orchestergraben geflüstert; später lodern wieder die Emotionen auf, um sich dann donnernd zu entladen.

Szenisch überzeugend

Erst ein-, dann zwei- und schließlich dreifach zitiert Bühnenbildnerin Julia Katharina Berndt die im 19. Jahrhundert vorherrschende Guckkastenbühne als "Bühne auf der Bühne"; Regisseur Tomo Sugao und Dramaturg Berthold Warnecke weisen den verfeindeten Katholiken, den Hugenotten und der Königin nebst Gefolge schließlich ihre eigene Bühne zu. Frappierend ist die Fülle an originellen Kostümen von Pascal Seibicke, die dank der kongenialen Lichtgebung von Roger Vanoni zu den Höhepunkten der szenisch überzeugenden Tableaus gehören.

Die meisten Partien sind mit hervorragenden Solisten aus dem eigenen Hause besetzt. Die kräftezehrende Partie des Raoul de Nangis füllt Gasttenor Uwe Sticker ideal aus; bereits am Staatstheater Nürnberg und in Nizza interpretierte er den Hugenottenführer mit allen musikalischen Facetten. In Würzburg bringt er die Verzweiflung und widerstrebende Emotionen berührend auf die Bühne. Großartig steigert sich Karen Leiber als Valentine mit ihrem nuancenreichen Sopran bis in die hohen Spitzentöne in die Rolle der verzweifelt Liebenden. Ein eindringliches bis komödiantisches Porträt der Margarethe von Valois gelingt der Sopranistin Claudia Sorokina. Dies weniger wegen ihres prächtigen Kostüms, in dem sie sich trotz meterlanger Schleppe lasziv und kokett zu bewegen weiß; es ist ihre helle Sopranstimme, die bei den vielen Trillern und Lagenwechseln jede Stolperfalle meistert.

Als unnachgiebiger Protestant und Diener des Hugenottenführers überzeugt Tomasz Raff in der Rolle des Marcel mit einem kernigen Bass. Bryan Boyce gibt als Anführer der Katholiken geschmeidig-klangschön den bösartigen Grafen von Saint-Bris. Als Graf von Nevers gefällt Bariton Daniel Fiolka auch mit einer schauspielerisch eindrucksvollen Leistung. Allen Abgründen ihrer Umgebung zum Trotz leuchtet die Sopranstimme von Silke Evers auf, die in der Rolle des im adretten Weiß-Schwarz gewandeten Pagen Urbain Glanzpunkte setzt. Dies gelingt auch der von der Regie neu eingeführten Figur der "Erzählerin", die Mezzosopranistin Barbara Schöller als eine Art Zirkusdirektorin mit Knaufstock prächtig ausfüllt. Im "Gleichschritt, marsch" nähern sich kampfeslustig die Mordgesellen dem Publikum; ein pessimistisches Finale, nach dem erst einmal ein Innehalten und Verschnaufen geboten war, um dann umso enthusiastischer alle Aktiven mit rauschenden Beifall zu verabschieden. ferö