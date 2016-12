Spagat zwischen Klamauk- und Folkrock

Feuerschwanz- und D'Artagnan-Sänger Ben Metzner 2015 bei einem Konzert in Geiselwind. © Timo Lechner

Schon seit 2004 sind die Musiker von "Feuerschwanz" aus Erlangen mit ihrer Mischung Mittelalter-Rock und Klamauk unterwegs. Sie tragen Namen wie Prinz Hodenherz, Johanna von der Vö-gelweide oder Sir Lanzeflott, und Sänger Ben Metzner ist zusammen mit Gitarrist Felix Fischer gleichzeitig noch Mitglied der Folk-Rock Band "D'Artagnan", mit der man nicht auf Metal-Festivals oder in entsprechenden Clubs unterwegs ist, sondern auch schon in der ARD beim Fest der Volksmusik lief. Ganz schön viel Stress, auf zwei Hochzeiten zu tanzen, mag man denken. Nicht aber für Ben Metzner, wie der Musiker im Interview erklärt.

Herr Metzner, seit 2004 bringen Sie eine Feuerschwanz-Spaß-Platte nach der anderen auf den Markt. Wie hat sich die Gruppe in den Jahren entwickelt?

Ben Metzner: Es ist bei jedem Album etwas Neues dazu gekommen. Diesmal waren wir nicht ganz so frei raus, sondern haben uns über den Stil des Humors etwas mehr Gedanken gemacht als sonst. Uns wurde in der Vergangenheit ja ein gewisser Hang zum Klamauk vorgeworfen, hinter dem nicht viel steckt. Diesmal sind auch wieder eine Menge witziger Nummern auf der Platte, allerdings haben die teils einen doppelten Boden und sind hintergründiger. Allerdings wollten wir keinen moralischen Zeigefinger erheben, wie dies viele Bands tun, sondern die Dinge locker satirisch beleuchten.

Ist es schwieriger, lustig oder ernst zu sein für euch als Musiker?

Metzner: Ich denke, es wird schwierig, wenn man lustig sein muss, und das in dem Moment eigent-lich gar nicht so recht kann. Wir hatten aber auch schon Lieder wie "Auf Wiedersehen", das ja durchaus ernst ist und bei dem man auch nicht mit Gewalt einen Witz erzwingen muss. Wenn man die Freiheit hat, nicht immer gut drauf sein zu müssen, dann fällt es einem andererseits durchaus leichter. Es ist aber andererseits auch hart, in einer Metal-Band zu spielen und ernst sein zu müssen, obwohl man eigentlich auch gerne mal witzig wäre.

Es gibt generell wenige heavy Bands, die witzig sind, gerade mit euch und JBO und mit dem Co-median Bembers aber gleich drei Vertreter aus Mittelfranken. Ist heavy und witzig sein also ein fränkisches Ding?

Metzner: Möglich. Vielleicht hat es der Franke eher nötig, auch mal einen Witz zu reißen, weil er von Natur aus ja eigentlich eher grantig ist. Oder der fränkische Humor ist so direkt, dass harte Gitarren am besten zu ihm passen. Das ist eben Humor, der direkt in die Magengrube schlägt.

Live geht's bei euch auf der Bühne ja auch turbulent und bunt zu, teils auch mit etwas leicht beklei-deten Damen. Alles spontan, oder gnadenlos durchgetaktet?

Metzner: Vieles ist natürlich geplant, aber ohne einen gehörigen Schuss Spontanität geht's eben auch nicht. Wenn wir bei "Herz in Sturm" ein Mädchen auf die Bühne holen, dann wissen wir natürlich vorher, dass dies heute wieder geschehen wird und wie wir es ansagen. Was dann aber passiert, das ist jedes Mal anders. Wir lassen gerne Raum, dass auch mal was unerwartetes geschehen kann. Erfahrungsgemäß sind die ungeplanten Sachen, die nicht immer so klappen, auch die, die beim Publikum besser ankommen, weil sie authentisch sind.

Ihre zweite Band D´Artagnan ist ja auch schon gut dabei, bewegt sich aber textlich in weitaus nach-denklicheren Bahnen und ist musikalisch auch anders. Ein willkommener Ausgleich für Sie?

Metzner: Das trifft es wohl ganz gut. Ich drücke schonmal gerne auf die Pathos-Drüse, das macht ebenfalls Spaß. Auch seine Vielfalt beim Songwriting lassen sich so besser ausleben. Und wir kommen mit D´Artagnan auch bei ganz anderen Medien-Formaten rein als mit Feuerschwanz. Für den Musiker ist es letztlich gleich, wo er seine Musik promoten kann.

Wie läuft das mit dem Lieder schreiben - die ernsten Lieder für D´Artagnan, die lustigen für Feuer-schwanz?

Metzner: Ich gehe schon von vorne herein so an die Sache heran, dass ich Lieder für die eine oder die andere Band schreibe. Wir folgen generell beim Song schreiben einer Idee, einem Fragment, und das wird dann weiter gesponnen, stöpseln also nichts irgendwie zusammen.

Wie klappt der Spagat zwischen den beiden Welten?

Metzner: Hie und da kollidieren die Gruppen schon mal, aber wir kriegen es ganz gut hin. Wenn man Berufsmusiker sein will, muss man eben auch viel spielen und viel machen. So macht bei-spielsweise die eine Band Promotion, während die andere auf Tournee ist. Am besten konzentriert man sich ein paar Wochen am Stück auf ein Ding und macht danach das nächste.

Ärgern Sie die ständigen Vergleiche mit Bands wie Santiano?

Metzner: Nein. Die meisten Leute befassen sich ja nicht so intensiv mit Folk-Rock. Und da ist der Vergleich mit dem derzeit bekanntesten deutsch singenden Vertreter dieser Zunft irgendwo nahelie-gend. Da ich diese Art von Musik aber schon immer spiele, bin ich auch entspannt, wenn in diese Richtung kritisiert wird. Wir sind schon lange als Kumpels und Musiker in Nürnberg unterwegs.