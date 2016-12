Weihnachten steht vor der Tür. Doch aus Schneemann-Bauen und Schlitten-Fahren wird für die meisten Kinder in Deutschland in diesem Jahr wohl nichts. "Da muss man schon auf die höchsten Gipfel oder in die Alpen fahren", erklärt eine Wetter-Expertin. Es ist einfach zu warm.

Die Temperaturen sollen am 24. Dezember auf bis zu 11 Grad Celsius klettern - das fühlt sich eher nach Frühling an. In den meisten Orten Deutschlands gibt es Wolken, Regen und Wind.

An der Küste und in den Bergen wird es sogar richtig stürmisch.

Aber ganz ehrlich: Wenn an Heiligabend die Geschenke unter dem Baum liegen, ist das Wetter draußen doch völlig egal.