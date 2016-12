Wegen einer Erkrankung und einem damit verbundenen Krankenhausaufenthalt von Schauspieler Michael Mendl wird die Rolle des Merlin von Schauspieler Ralf Bauer übernommen. Ralf Bauer zählt ebenso zu den renommierten deutschen TV- und Bühnenschauspielern. Er wird durch den Abend und die Show führen. Die internationale Besetzung der Rock-Oper mit unter anderem der "Queen Of Celtic Music", Moya Brennan (Clannad), den Rock-Legenden Michael Sadler (Saga), Martin Barre (Jethro Tull) und John Helliwell (Supertramp), dem Mittelalter-Rocksänger Eric Fish (Subway To Sally), der Sängerin Maggie Reilly (Mike Oldfield), John Kelly (Kelly Family) und Ehefrau Maite Itoiz (Sopransängerin, Rockband Elfenthalt) garantiert eine gigantische Show, die künstlerisches Können mit höchster technischer Konzeptionierung vereint. Die Show ist am Samstag, 3. Dezember, in der Arena Nürnberger Versicherungen zu sehen, am 8. Dezember in der Stuttgarter Porsche Arena und am 9. Dezember in der Frankfurter Festhalle.