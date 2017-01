Nach Berlin mit seinem in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts spielenden Musical "Cabaret" von Joe Masteroff und John Kander hat jetzt auch Stuttgart sein eigenes, in den 1920er Jahren spielendes Musical. Im Stuttgarter Alten Schauspielhaus wurde es uraufgeführt.

Die Autoren sind Manfred Langner, der Intendant der Schauspielbühnen in Stuttgart, und Horst Maria Merz, Pianist, Komponist und Schauspieler, der einst seine Karriere als Korrepetitor am Theater der Stadt Heilbronn begonnen hat. "Ein Tanz auf dem Vulkan" heißt die Revue, deren Titel an den 1938 in Stuttgart uraufgeführten gleichnamigen Spielfilm von Hans Steinhoff erinnert.

Viele Schlager

Und aus ihm stammt auch das Lied "Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da" von Theo Mackeben. Es ist eines von vielen Schlagern der damaligen Zeit, die an diesem Abend erklingen. Für die Arrangements und die Band-Einstudierung zeichnet Niclas Ramdohr verantwortlich. Live spielt das Tanzorchester "Horst Popocaépetl & seine Swinging Volcanos", unter der musikalischen Leitung von Horst Maria Merz.

Die Inszenierung besorgt Manfred Langer im Bühnenbild von Beate Zoff, wobei die passende Choreographie von Alina Bier ebenso Anteil am Erfolg hat wie die stilgerechten Kostüme von Monika Seidl.

Thema ist Stuttgart in den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts - aber nicht nur. Das betrifft zum einen den Ort, zum anderen aber auch die Zeit.

Wohl werden immer wieder Bezüge zum politischen, sozialen und kulturellem Leben im damaligen Stuttgart hergestellt. Es geht aber darüber hinaus auch um die damalige Zeit im Allgemeinen, so dass das Ganze auch über den lokalen Bezug hinaus von allgemeinem Interesse ist.

Über den lokalen Bezug hinaus

Und dann werden auch immer wieder Parallelen zwischen gestern und heute gezogen, nach dem Motto "Alles kommt einmal wieder, wie es vor Jahren war", einem von Rudolf Nelson vertonten Text von Willy Prager, der in dieser Revue auch zu Gehör gebracht wird.

Dabei geht es nicht nur um den von Paul Bonatz erbauten, 1922 eröffneten Stuttgarter Hauptbahnhof und um das Projekt Stuttgart 21, sondern auch um den nationalistischen Populismus und die wachsende Radikalisierung in der politischen Auseinandersetzung.

Abwechslungsreich

Berichtet wird in der, einschließlich einer Pause, knapp zweidreiviertelstündigen, abwechslungsreichen unterhaltsamen Nummernfolge über Ereignisse, die die damalige Zeit prägten und die bis heute nicht nur in der Erinnerung weiterleben.

Ein besonderes Lob verdient in diesem Zusammenhang Annette Weinmann für das von ihr redaktionell gestaltete Programmheft der Revue, das über den aktuellen Anlass hinaus ein informatives Stuttgart-Kompendium der letzten hundert Jahre ist.

Denkmal gesetzt

Dabei geht es auch um den Ort der Uraufführung, das Alte Schauspielhaus, in dem in der fraglichen Zeit die Großen der damaligen Theaterwelt auftraten und dessen Direktor Clausius Kraushaar in diesem Zusammenhang ein verdientes Denkmal gesetzt wird.

Vom Tagblatt-Turm, dem ersten Sichtbeton-Hochbau der Welt, von der Weißenhofsiedlung, vom Kaufhaus Schocken im Erich-Mendelsohn-Bau und vom Kunstgebäude, in dem der Reichstag tagte, ist die Rede. Texte von Bertolt Brecht, Joachim Ringelnatz und Kurt Tucholsky sind ebenso integriert wie Musik von Paul Abraham, Hanns Eisler, Werner Richard Heymann, Mischa Spoliansky und Kurt Weill.

Vor einer Stuttgart-Architektur-Collage, mit den bekanntesten Bauten der Stadt, sieht man eine drehbare geschwungene Show-Treppe. Auf ihr und um sie herum findet das theatralische Geschehen statt. Da wird gespielt, gesungen, getanzt, parodiert und zwischendurch werden alte Fotos gezeigt.

Amüsement und Politik

Da treten, neben den Protagonisten von damals, auch verwundete Soldaten und Schwestern vom Roten Kreuz auf.

Und das ist dann, neben dem Amüsement, das im Vordergrund steht, die politische Seite der komplexen Geschichte, zu der auch ein von Frank Voß dargestellter Kulturbeauftragter gehört, der die Generalprobe der Ende 2019 angesetzten Revue-Premiere inspiziert, der ebenso wie Bianca Spiegel als TV-Moderatorin Trudl Rakers Vergangenes und auch Zukünftiges verbindet, nach dem Motto: "Kommen Sie gut ins Neue Jahr. Schlafen Sie wohl".

Intension erfüllt

Dass die Intentionen der Autoren in jeder Beziehung erfüllt werden, ist den Darstellern, mit Antje Rietz und Harald Pilar von Pilchau an der Spitze zu verdanken: Alina Bier, Amelie Sturm, Mario Mariano, Gideon Rapp, Theodor Reichardt und Horst Maria Metz als Kapellmeister, nicht nur am Klavier. Dieter Schnabel