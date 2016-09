Der historischen Aufführungspraxis haben sich Hans-Christoph Rademann und seine "Gaechinger. Cantorey" verschrieben. Ein Klangbild aus Bachs Zeit vor rund 400 Jahren zu rekonstruieren, das ist, was sie erstreben. Zum anderen soll das Programm des von der Bachakademie Stuttgart alljährlich im Spätsommer ausgerichteten Musikfestes erweitert und dazu sollen neue Räume erschlossen werden.

So fand denn im Theaterhaus Stuttgart eine Veranstaltung unter dem Titel "Golden Twenties" statt. Im Mittelpunkt standen die Dichter Bertolt Brecht und die Komponisten Kurt Weill und Hanns Eisler. Aber auch Arbeiten von Friedrich Hollaender - "Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt" - und Mischa Spoliansky - "Alles Schwindel" - wurden zu Gehör gebracht. Brechts "Erinnerungen an die Marie A. wurden in der Vertonung von Franz Brunner vorgestellt. Und die Texte von Kurt Weills "Je ne t'aime pas", "Youkali" und "September Song" stammen von Maurice Magre, Roger Fernay und Maxwell Anderson. Nicht zu vergessen "Sans frayeur" von Marc-Antoine Charpentier.

Den instrumentalen Part hatten drei Landsleute von Tora Augestad übernommen: Stian Carstensen (Akkordeon), Mathias Eick (Trompete) und Pal Hausken (Schlagwerk), drei ausgewiesene Jazz-Musiker und exzellente Könner in ihrem Fach. Sie warteten nicht nur mit eigenwilligen Arrangements auf, mit denen sie die Originalkompositionen erweiterten, im Zusammenklang ihres für sich virtuosen Spiels ergab das allerdings nicht den Original-Sound der zwanziger und dreißiger Jahre des vorigen Jahrhunderts. Vielmehr interpretierten sie die Kompositionen der damaligen Zeit aus ihrer Sicht von heute, was keinem historischen Klangbild entsprach. Gleiches gilt aber auch für die 36-jährige aus Bergen stammende, sowohl im klassischen als auch im Jazz-Gesang ausgebildete Tora Augestad.

Eine durchaus attraktive Blondine, die im ersten Teil ganz in Schwarz und im zweiten in einem roten, mit schwarzen Streifen verzierten, an den Montmartre-Stil erinnernden Kleid auftrat und über eine schön geführte, wenn auch etwas schlanke, im Ausdruck wenig wandlungsfähige Stimme verfügt. Und so interpretierte sie denn auch die "Seeräuber Jenny" und die "Moritat von Mackie Messer" aus der "Dreigroschenoper" sowie "Surabaya-Johnny" aus Happy-End, nicht etwa als musikdramatische Stücke eines Bühnenwerks, sondern als eigenständige Lieder und Kunstwerke, vorgetragen in einem in erster Linie artifiziellen Stil, dem es an Expressivität und Aggressivität mangelte. Dieter Schnabel