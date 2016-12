Christiane Karg ist "Artiste étoile". © Gisela Schenker

Neue Hör- und Erlebnisperspektiven unter dem Motto "Mozart 36 - Was ist Reife?" bietet das Würzburger Mozartfest, das im kommenden Jahr vom 2. Juni bis 2. Juli stattfindet. Mit dem lyrischen Sopran Christiane Karg ist erstmals eine Sängerin "Artiste étoile". Bei einer Pressekonferenz im Kloster Himmelspforten stellten Intendantin Evelyn Meining und Geschäftsführerin Karin Rawe das Programm vor.

Wolfgang Amadeus Mozart starb am 5. Dezember 1791, noch keine 36 Jahre alt. Diesen Umstand will das Mozartfest 2017 in den Mittelpunkt der mehr als 60 Konzerte an 22 Spielorten rücken. Dabei steht nicht das Wunderkind allein im Vordergrund, sondern auch Felix Mendelssohn Bartholdy und Franz Schubert, die ebenfalls früh verstorben sind. Doch alle drei sind zu einer frühen Reife und Meisterschaft gelangt, der es in den vier Wochen der Festivalreihe nachzuspüren gilt. "Wir legen den Anker in der Geschichte und der Person Mozarts, aber wir stellen Fragen der Allgemeingültigkeit", betonte Intendantin Evelyn Meining, deren Vertrag um weitere fünf Jahre verlängert wurde.

Der Frage nach dem Verhältnis von Lebensalter und Reife, von Begabung und Reife, kann man bereits beim Auftakt der Reihe nachspüren. Am 2. Juni präsentiert die Sopranistin Christiane Karg zusammen mit dem Freiburger Barockorchester frühe und späte Werke Mozarts, mit ganz verblüffenden Klangkontrasten. Mozarts erstes und sein letztes Klavierkonzert erklingen am 9. Juni. Unter den vielen Raritäten des Festivals ist auch die letzte Klaviersonate von Franz Schubert. Doch nicht nur Wunderkinder der Komposition gilt es zu erleben, sondern mit der zehnjährigen Leila Zhu auch eine junge Geigerin, die zusammen mit dem Festival Strings Lucerne zu hören ist.

Mit Christiane Karg als "Artiste étoile" wird die Vokalmusik in den Fokus gerückt.

Die 36-Jährige aus Feuchtwangen ist an den großen Bühnen der Welt zu Hause. Sie spannt bei sechs Konzerten den Bogen von Mozarts Opern über sein Requiem bis zur Popmusik, will dem Festival mit bekannten und auch weniger bekannten Stücken eine eigene Note geben.

Für die Zuhörer eröffnen sich in dem facettenreichen Programm somit ganz unterschiedliche Zugänge zur Musik und so manche Schlüssellochperspektive. Sie dürfen sich anstecken lassen von der Begeisterung der Musiker, darunter viele Nachwuchskünstler, für die Musik. Denn das Mozartfest versteht sich als Podium zur zeitgemäßen Auseinandersetzung mit den Werken. Das geht nicht nur in den Konzertsälen in der Würzburger Residenz oder dem Dom, sondern auch in anderen Locations, wie der Kelterhalle des Bürgerspitals, dem Golf Club oder wie in der Jahren zuvor auch in Kloster Bronnbach, wo man am 17. und 18. Juni zu Gast sein wird. Eine ganz zentrale Beschäftigung und Möglichkeit des Gedankenaustauschs wird wieder das Mozart-Labor im Exerzitienhaus des Klosters Himmelspforten darstellen, das dem Begriff der Reife nachgeht.

Das Komponistenporträt ist Wolfgang Rihm gewidmet, von dem Evelyn Meining sagt, dass er die Werke "nur so aus sich herausschmeißt". Neuland hingegen betritt man mit der kulturpolitischen Konferenz, bei der die Frage nach der "Kultur als Motor und Mediator der Gesellschaft" im Raum steht.

Auf den Abend der bisherigen "Artiste étoiles" am 28. Juni freuen sich Würzburgs Kulturreferent Muchtar Al Ghusain und Geschäftsführerin Karin Rawe besonders, die vor allem für das Konzert für Menschen mit und ohne Demenz warb. "Wege in die Musik öffnen" sollen für sie die unterschiedlichen Konzerteinführungen und auch die Kinderkonzerte, von denen eines in Bronnbach stattfindet.

Und beim Mozarttag am 3. Juni wird die ganze Mainmetropole eine klingende Bühne. dib