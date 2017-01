Nervenarzt wider Willen

Fast auf den Tag 30 Jahre sind vergangen, seit in der Stuttgarter Komödie im Marquardt "Der Neurosen-Kavalier" von Gunther Beth und Alan Cooper - in der Regie von Claus Biederstaedt und mit ihm in der Titelrolle - uraufgeführt wurde. Jetzt kehrt das seither erfolgreichste deutsche Boulevardstück in einer schwäbischen Fassung wieder zurück. In dieser von Monika Hirschle erstellten Version, in der die Schauspielerin, Regisseurin und Autorin als Frau Engel, Sprechstundenhilfe eines Psychotherapeuten, auch auf der Marquardt-Bühne steht, heißt die "Psycho-Komödie in vier Sitzungen" nun "D'r schwäbische Neurosen-Kavalier".

Da "schwätzet die Leut'"

Die Geschichte ist noch immer gleich. Ein als Weihnachtsmann verkleideter Kaufhausdieb flüchtet in die Praxis eines Psychotherapeuten, wo man die Vertretung erwartet, weil der Chef eine Auslandsreise angetreten hat. Dieser Klaus Bollinger wird für Doktor de Witt gehalten und so findet er sich schneller, als er denken kann in der Rolle des Nervenarztes verschiedenen Patienten gegenüber, die er wohl oder übel behandelt.

Das sind Claudia Carrera, eine frustrierte Bestseller-Autorin, Jürgen Epple, ein Finanzbeamter, der sich für Elvis Presley hält, Sybille Bast, eine verwitwete, steinreiche Kleptomanin, und Herr Maiwald, ein depressiver Kriminalbeamter. Und allen hilft Klaus Bollinger auf seine eigene Art, nicht zu vergessen, den echten Doktor de Witt, für den die Sprechstundenhilfe nicht nur Engel heißt, sondern ein solcher ist.

Diese Vorlage hat Monika Hirschle, wie von ihr gewohnt, mit Einfühlungsvermögen ins Schwäbische übertragen - und das nicht nur hinsichtlich des "gehobenen Stuttgarter Dialekts", sondern auch so, dass bei ihr nicht der eine Witz den anderen Kalauer jagt, wie das häufig bei "schwäbischen Fassungen" bekannter Theaterstücke der Fall ist. Vielmehr "schwätzet" bei ihr "d'Leut" so, wie, "des uf d'r Stroaß ond en d'r Familie" wirklich üblich ist.

Stephan Bruckmeier, der für die Inszenierung und das Bühnenbild verantwortlich zeichnet, hat ein zweigeteiltes Simultanbühnenbild aufgebaut. Auf der linken Seite das Behandlungszimmer mit der unvermeidlichen Couch, auf der rechten das Reich der Sprechstundenhilfe mit Ordnern und Büchern. In diesem Milieu setzt der gebürtige Wiener, der zehn Jahre lang zum Leitungsteam, des Stuttgarter Theaters Rampe gehörte und seit drei Jahren als Bühnenbildner bei den Burgfestspielen Jagsthausen tätig ist, das Ganze als sozusagen realistisches Theater mit ein paar aufgesetzten Blinklichtern in Szene.

Andreas Klaue ist der wandlungsfähige Klaus Bollinger, der sowohl in der Rolle des verfolgten Weihnachtsmanns als auch in der des Arztes wider Willen seinen Mann steht und eine gute Figur macht. Als verschmitzte Frau Engel im weißen Kostüm macht Monika Hirschle nicht nur deren Namen alle Ehre. Und so ist nicht nur Axel Weidemann als in sie auf den ersten Blick verknallter Doktor de Witt von ihr angetan, sondern auch das Publikum. Bis auf den Bikini macht sich Katja Hentschel als Claudia Carrera bei ihrem Seelen-Strip frei. Als Jürgen Epple ist Reinhold Weiser der eher ruhige Beamte, dreht dann aber als der von Monika Seidl trefflich kostümierte Elvis Presley mächtig auf. Tina Eberhardt in der Rolle der Sybille Bast, gibt nicht nur eine extravagante "Champagnerkönigin vom Killesberg", und doch eine im Grund arme Kleptomanin. Wie jemand an einer Aufgabe wachsen und sich dadurch verändern kann, zeigt Volker Jeck als Herr Maiwald. Dieter Schnabel