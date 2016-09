Moralische Verpflichtung

Am 12. Mai 1965 vereinbarten die Bundesrepublik Deutschland und Israel die Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Damals waren zwei Männer, die als Architekten der deutsch-israelischen Wiederannäherung gelten, nicht mehr in ihren Ämtern als deutscher Bundeskanzler und israelischer Premierminister: Konrad Adenauer und David Ben Gurion. Von den Ereignissen um die Zeit ihrer ersten Begegnung, die 1960 im Hotel Waldorf Astoria in New York stattgefunden hat, handelt das Drama "Bloody Money'" des 77-jährigen israelischen Autors Joshua Sobol, das jetzt, in der deutschen Fassung von Kim und Manfred Langner, unter dem Titel "Blutgeld - Adenauers Weg", im Alten Schauspielhaus in Stuttgart uraufgeführt wurde.

Anlässlich des 50. Jahrestags der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen wollen die Deutsche Angola und der in Berlin lebende Israeli Liam einen Dokumentarfilm drehen. Das ist der überflüssige Rahmen des Geschehens. Sie konfrontieren die in Israel lebenden Großeltern Liams, zwei Zeitzeugen, mit ihrem Vorhaben. Nachum war damals Gegenspieler Ben Gurions auf der politischen Bühne, seine Frau Dora diente dem Verkünder der Unabhängigkeitserklärung des Staates Israel von 1948 als Stenotypistin.

Gezeigt wird in knapp zweieinhalb Stunden, einschließlich einer Pause, eine Dichtung im privaten Bereich und Wahrheit im öffentlichen mischende Szenenfolge. Das Ganze ist im Kern eine polit-historische Dokumentation, bei der der Nachhilfeunterricht in Nachkriegsgeschichte gegenüber der dramaturgisch gekonnten und theatralisch wirkungsvollen Präsentation des Geschehenen dominiert - nicht zu vergleichen etwa mit "Ghetto", dem- wohl erfolgreichsten Theaterstück des auch als Romancier, Erzähler und Drehbuchautor tätigen Joshua Sobol.

Die Auseinandersetzungen und das Zueinanderfinden von Konrad Adenauer und David Ben Gurion bei der Lösung der sogenannten Wiedergutmachung, bei der es nicht zuletzt auch um Geld ging - nicht von ungefähr ist schon im Titel von "Bloody Money'" ("Blutgeld") die Rede -, steht im Mittelpunkt. Dabei treten auch die Akteure von damals auf beiden Seiten auf und liefern sich sowohl in Deutschland als auch in Israel scharfe Wortgefechte über den Weg, den nicht nur Adenauer, sondern auch Ben Gurion gehen sollen. So treten etwa auf deutscher Seite die damaligen Minister Fritz Schäffer und Franz Josef Strauß auf, daneben der Bankier Hermann Josef Abs und der Diplomat Herbert Blankenhorn sowie auf israelischer Seite Ben Gurions spätere Nachfolger Golda Meir und Menachem Begin, der spätere Staatspräsident Jitzchak Nawon, dazu die Politiker Elisier Kaplan und Mosche Scharat, Sie sind sozusagen Garanten für die Authentizität des heute noch nachwirkenden Geschehens. Nicht zuletzt ist von Deutschlands Schuld (am Holocaust) die Rede. Ben Gurion fordert Schadensersatz, Adenauer lehnt eine Kollektivschuld des deutschen Volkes ab, pocht aber auf eine moralische Verpflichtung.

Auf drei Ebenen spielt die Handlung im Bühnenbild von Ulf Dietrich, der auch für die Inszenierung verantwortlich zeichnet, und Jan Karlsson. Unten ist die mit ein paar Möbelstücken angedeutete Wohnung von Dora und Nachum. In der Mitte treffen sich Adenauer und Ben Gurion. Dahinter finden die verschiedenen Streitgespräche statt. Gesprochen wird deutsch, englisch und hebräisch und das im häufig unmotivierten Wechsel, was, trotz der deutschen Übertitelung nicht gerade zum besseren Verständnis beiträgt. Exzellente schauspielerische Leistungen vollbringen die nicht nur in der äußeren Erscheinung ihren Vorbildern gleichenden Peter Kempkes als Ben Gurion und Ernst Wilhelm Lenik als Adenauer. Ein eindrucksvolles menschliches und darstellerisches Profil gewinnen Johanna Hanke als Dora und Pavel Fieber als Nachum. Aki Tougiennidis, Jan Uplegger, Chris Urwyler und Volker Weidlich treten in insgesamt 18 weiteren Rollen auf. Blass, der Vorlage entsprechend, bleiben Kim Zarah Langher als Angela und Daniel Fieber als Liam. Dieter Schnabel