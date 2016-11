Mit einer ungewohnten Überraschung begann die neue Saison der Würzburger Meisterkonzerte im voll besetzten Saal der Musikhochschule. Es ging um den amerikanischen Orgelvirtuosen Cameron Carpenter, der auf der neuen Orgel des Hauses allerlei Kunststücke vollbrachte, die dem normalen Kirchenorganisten versagt bleiben. Fernab von liturgischen Beziehungen und der üblichen halligen Raumakustik konnte der Organist eine Akrobatik vorführen, dessen atemberaubende Finger-und Fußtechnik erstaunten.

Ursprünglich hatte Carpenter ein überwiegend französisches Programm vorgesehen mit Werken von Messiaen, Vierne und Dupré. Aber weil in jener Konzertsaal-Orgel noch nicht alle geplanten Register eingebaut sind, hatte der Organist sich kurzfristig für eine klanglich besser realisierbare Folge von Kompositionen Johann Sebastian Bachs entschieden.

Wer nur das virtuose Element seiner fulminanten Spielweise erfahren wollte, kam bei diesem Ausnahmekonzert auf seine Rechnung. Aber das war zum Glück nicht alles. Denn Carpenter verfügt über einen differenziert ausgeprägten Klangsinn, der diese Orgel in ihrer derzeitigen Disposition faszinierend zur Geltung brachte. Verblüffend geschickt spielte sich dieser Organist durch das polyphone Geflecht der Bachwerke, wählte Tempi, die manchem Organisten den Atem stocken lassen, tippte tänzelnd auf den Fußtasten herum, stets konform mit der linken und rechte Hand.

Unglaublicher Spieldrang

Sein unbändiger Spieldrang scherte sich nicht immer um ein gleichmäßig austariertes Fließen der Musik, das war ihm offenbar zu wenig. Zusätzliche Verzierungen am laufenden Band machten diese Musik unglaublich lebendig, immer nach Maßnahme barocker Musizierpraxis. Leise hingetupft eröffnete er Bachs Praeludium und Fuge a-Moll, um sich in allmählichen Crescendo Steigerungen zu orchestralen Höhepunkten hinleiten zu lassen. Und die Fuge verlief wie aus in einem Guss in sportivem Tempo.

SchonM da konnte das Publikum die makellose Pedal-und Manualtechnik bewundern, die nichts mehr mit dem Legatospiel alter Schule zu tun hat. Überwiegend bevorzugte Carpenter ein federleicht geläufiges Spiel. Dies setzte er in den weiteren Werken Bachs konsequent fort: in der Triosonate d-Moll, in der von ihm für die Orgel bearbeiteten ursprünglich für Cembalo geschriebenen Französischen Suite Nr. 5 G-Dur, im großmächtigen Praeludium und Fuge e-Moll und in der Passacaglia und Fuge c-Moll.

Für manchen Zuhörer mag dieser Organist etwas abgehoben, also nicht seriös genug wirken, jedoch die barocke Literatur, die er bevorzugt spielt, gibt er immerhin entstaubt wieder, hat sich dabei im Stil nicht ganz vergriffen, wenngleich mehrere Ruhepunkte der Interpretation des Barockmeisters gut getan hätten.

Einfallsreichtum

Wie ein Schwirren und Surren hörte sich die Wiedergabe der schnellen Ecksätze der Triosonate an, grandios im Gegensatz dazu Bachs e-Moll-Praeludium und Fuge, intensiv von innen heraus gestaltet die Passacaglia c-Moll. In seiner eigenen Improvisation zog Cameron Carpenter alle Register seines Einfallsreichtums, mit denen es bisweilen schräg und herrlich bunt wie eine Zirkusorgel klingen sollte. Die volle Orgel, also das Tutti oder Plenum des Instrumentes, wusste Carpenter im Sinne einer Kathedralorgel auszunutzen. Stilpuritaner barocker Musik konnten ihm vorhalten, dass er gelegentlich zu oft die Crescendo-Walze bediente, indessen allerdings die Klangfarbenpalette umfassender ausnützte.

Virtuose Grenzen erweitert

Der harmonische und rhythmische Reichtum, Bachs eminent kunstvolle Satztechnik in den Fugen, dies alles wurde im Glitzervergnügen dieses Ausnahmeorganisten nicht unter den Spieltisch gekehrt, viel mehr erweiterte er die virtuosen Grenzen des Orgelspiels kräftig, sodass manchem braven Kirchenorganisten die Haare zu Berge stiegen.

Man könnte es auch einmal so sagen: Seriöse Organisten gibt es genug, also darf sich dazu ruhig auch ein Spieler gesellen, der nicht nur durch seine bisweilen eigenwilligen Interpretationen auffällt, sondern auch Furore macht durch allerlei Bearbeitungen etwa von Chopin-Etüden oder von Mahlers Fünfter Sinfonie. In die Riege des Lang Lang, David Garrett oder Nigel Kennedy passt er allemal. Klaus Linsenmeyer