Lieder über besonderen Menschenschlag

Jürgen Poth gastiert mit seinem Programm "Odewäller Leit" am 15. Oktober in Hirschlanden. © Poth

"Odewäller Leit" heißt das humoristische Programm, durch das "Guggugg" Jürgen Poth am Samstag, 15. Oktober, ab 20 Uhr im Gemeinschaftshaus in Hirschlanden führt. Beim traditionellen Kerwe-Kabarett des FC Teutonia Hirschlanden präsentiert er den Zuhörern einen besonderen Menschenschlag, der eingekeilt zwischen Rhein, Main und Neckar in schmucken Dörfern, auf Hügeln und in Tälern, seine Eigenarten auslebt: den Odenwälder!

Der Liedermacher aus Reinheim-Spachbrücken singt von kauzigen Mitmenschen, schrägen Verwandten und vielen anderen liebenswerten Zeitgenossen. In witzigen, aber auch nachdenklichen eigenen Kompositionen wird die gute alte Zeit vorgestellt, die bei Jürgen Poth noch nicht so lange her ist. In seinen Geschichten und Liedern beschreibt er nicht nur augenzwinkernd, wie es "Früher auf dem Lande" war, sondern schildert humorvoll auch Szenen aus dem Leben des "modernen" Odenwälders. Dass auch die Odenwälderinnen nicht zu kurz kommen, ist den schrulligen Tanten zu verdanken, die Poths Kindheit stark beeinflusst haben.

"De Guggugg" singt "uff Houchdeitsch" und in Mundart zur Gitarre und "vezäihlt" dazwischen allerlei Kurioses aus Geschichte und Alltag seines Volksstammes. Er kombiniert südhessischen Dialekt mit teils gefühlvoller, teils spritziger Folklore aus Irland, Schottland und Deutschland. Das Wichtigste aber ist, dass das Publikum aktiv zum Mitsingen und Mitmachen aufgefordert ist. Auch ein Blitz-Sprachkurs Odenwälderisch - Schriftdeutsch wird angeboten.

Unter Mithilfe mehrerer ehrenamtlicher Simultandolmetscher, die üblicherweise im Saal anwesend sind, kann garantiert werden, dass alle Lieder gut verstanden werden können. Weitere Informationen findet man auf der Web-Seite: www.guggugg.de!