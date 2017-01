Krampfhaft auf der Suche nach Aktualität

Das ist nun der dritte Streich des inzwischen 48-jährigen Sebastian Hartmann im Staatsschauspiel Stuttgart - und hoffentlich folgt der vierte nicht zugleich! "Staub. Ein Abend von Sebastian Hartmann" (sehr frei nach dem Theaterstück "Purpurstaub" von Sean 0'Casey), der pausenlos viereinhalb Stunden dauerte, war der Auftakt.

Ihm folgte, mit einer Spieldauer von knapp vier Stunden, "Im Stein" nach dem Roman von Clemens Meyer. Und jetzt "Der Raub der Sabinerinnen nach dem Schwank von Paul und Franz von Schönthan", mit rund zweieinhalb pausenlosen Stunden, wohl die kürzeste, aber keinesfalls bessere Vorstellung der Ideen von Sebastian Hartmann, der von 2008 bis 2013 Intendant des Schauspiels seiner Heimatstadt war.

1884 In Stettin uraufgeführt, ge-hört "Der Raub der Sabinerinnen" der, Wiener Brüder Paul und Franz von Schönthan, die eigentlich Edle von Pernwald waren, seither zu den erfolgreichsten Arbeiten des Genres. Der Titel ist derselbe, wie der von dem jetzigen Gymnasialprofessor Martin Gollwitz als Student verfassten Römer-Tragödie, die von dem Theaterdirektor Emanuel Striese und seiner Wandertruppe in der Kleinstadt aufgeführt werden soll, in der Gollwitz zu den Honoratioren gehört.

Der Reiz des Schwanks ist zum einen die Rolle des Schmierentheater-Prinzipals Striese, die zu spielen die bekanntesten Komödianten nicht müde wurden, der aber die des Gymnasialprofessors Gallwitz nicht viel nachsteht.

Zum anderen gewähren aber die Autoren einen Einblick in das Leben einer Wandertheater-Truppe von früher, das romantisch verklärt wird, und sie skizzieren auch das Leben einer gutbürgerlichen Familie in einer Kleinstadt Ende des 19. Jahrhunderts, das heute etwas gestrig anmutet.

Das rechtfertigt allerdings noch lange nicht, wie Sebastian Hartmann mit dem Stoff umgeht und ihn nach seinen Bedürfnissen zuschneidet.

Dabei ist seine bemerkenswerteste Leistung die, dass man sich nicht nur einmal langweilt - und das bei der Aufführung eines Schwanks, den er als Klamotte vorstellt und ihm am Ende einen pseudokritischen Schwanz anhängt.

Das meiste spielt vor einem roten Theatervorhang auf der Vorderbühne. Wenn sich dieser dann hebt, sieht man auf der ansonsten leeren Bühne drei bis in den Schnürboden hineinragende antikisierende Säulen, die sich gegen Ende der Vorstellung langsam nach vorne senken, bis schließlich der obere Teil der mittleren abknickt und Feuer das Ganze wie Walhall in der "Götterdämmerung" erfasst.

Davor agieren nicht die von den Brüdern von Schönthan erfundenen Personen auf der von dem Regisseur Sebastian Hartmann gestalteten Bühne, sondern von ihm verzeichneten Karikaturen dieser Figuren, die sich dazu noch wie seine Marionetten bewegen. Wenn es zu Beginn der Vorstellung einmal heißt: "Irgendwas ist hier merkwürdig" und gegen Ende: "Bei uns zu Hause nennt man das ein Schmierentheater", dann kann man beiden Aussagen, angesichts des Dargebotenen, nur zustimmen.

Daran ändert auch nichts, dass Gollwitz die Frage stellt: "Gibst Du mir Asyl" und er von seinem Schwiegersohn die Antwort bekommt: "Wir schaffen das". Das sind dann die Momente, in denen Sebastian Hartmann, der die Geschichte nicht in ihrer angestammten Zeit belässt, aber auch nicht den Mut besitzt, sie konsequent und durchgehend zu modernisieren, krampfhaft die Aktualität seiner Intentionen sucht.

An seiner Masche weiterstrickend, die Personen der Handlung nicht einzelnen Darstellern zuzuordnen, heißt es im Programmheft nur: "Mit Manolo Bertling. Sandra Gerling, Manuel Harder, Manja Kuhl, Peter Lüdicke, Hanna Plaß, Abak Safaei-Rad, Holger Stockhaus, Birgit Unterweger".

So sei hier auch nur vermerkt, dass der Darsteller des Theaterdirektors Emanuel Striese noch recht jung ist, sich um einen sächselnden Dialekt bemüht und zum Schluss, nachdem sich das Ensemble selbst beklatscht und "Zugabe" gerufen hat, zur Gitarre Wiener Lieder zum Besten gibt. Ist das die neue Ästhetik, die Armin Petras noch bis 2018 Stuttgarter Schauspiel-Intendant für sich reklamiert? Dieter Schnabel