In Bad Mergentheim:

Hansy Vogt kommt am Sonntag, 22. Januar, nach Bad Mergentheim. Die FN verlosen Eintrittskarten. © dpa

Die Erfolgsproduktion "Heimat - verdammt ich lieb' Dich" kommt am Sonntag, 22. Januar, um 14 Uhr in das Kurhaus nach Bad Mergentheim. Die FN/TZ verlosen Karten.

Bad Mergentheim. Nun schon zum zweiten Mal führt die Heimat-Tour mit den großen Stars der Volksmusikszene durch die deutschen Lande. Dieses Jahr sind mit von der Partie: Die "Wildecker Herzbuben", Hansy Vogt, "Die Feldberger" und Liane sowie Geri, der Klostertaler.

Die TV-bekannten Stars präsentieren auf eindrucksvolle Art und Weise ihre Heimat. Die Gäste erwartet ein wunderschöner Tag für die ganze Familie voller guter Laune, mit Zeit zum Träumen, zum Abschalten, zum Mitsingen und Schunkeln. Der ideale Start in das neue Jahr.