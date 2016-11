Theaterstücken aus unseren Tagen wird häufig vorgeworfen, sie seien hinsichtlich ihrer Thematik nicht aktuell und hinkten der Zeit etwas nach. Das trifft gewiss nicht auf "Eine tragische Farce in 15 Szenen" zu, die im Original "Le père" heißt, deren Autor der 1975 in Paris geborene Romancier und Dramatiker Florian Zeller ist und die jetzt im Alten Schauspielhaus in Stuttgart, in der Übersetzung von Annette und Paul Bäcker, unter dem Titel "Vater" erstaufgeführt wurde.

Eine Geisel unserer Tage

Dieses vor vier Jahren im Théâtre Hébetot in Paris uraufgeführte Drama, das 2014 mit dem "Prix Molière" ausgezeichnet wurde, bringt eine Geisel unserer Tage auf die Bühne. Es geht um die sogenannte Alzheimer-Krankheit. Sie hat der 80-jährige André, der Vater, der noch allein in seiner Wohnung lebt. Ab und zu kommt seine Tochter Anne bei ihm vorbei, um nach dem Rechten zu sehen. Doch nicht genug damit, da sie beabsichtigt, zusammen mit ihrem Freund, von Paris nach London umzuziehen, möchte sie ihren Vater versorgt wissen. Und so schickt sie ihm schon einmal Betreuerinnen ins Haus, mit denen er, der der Meinung ist, immer noch allein leben und sich versorgen zu können, allerdings nicht klarkommt. So vergrault er die eine nach der anderen und wirft ihnen vor, ihn zu beklauen, wobei sie es besonders auf seine Uhr abgesehen hätten. Dabei verlegt er sie immer wieder selbst und weiß dann nicht mehr, wo sie ist.

Nachdem so schon einige der Frauen gehen mussten, kommt mit Laura eine neue, junge, die André wohl sympathisch findet und die sich auch mit ihm versteht. Er blüht auf, doch schon am nächsten Tag kann er sich nicht mehr daran erinnern, wer sie, ist, was sie von ihm will und was ihre Aufgabe in seiner Wohnung ist, die ihm auch verändert vorkommt. Das ist dann sozusagen das Ende der Geschichte. Die Krankheit ist im Lauf des Geschehens fortgeschritten, hat ihn nun ganz im Griff und es gibt für ihn kein Entrinnen mehr. Diese Geschichte erzählt Florian Zeller aus der Sicht des Vaters konsequent, aber auch einfühlsam. Das hat zur Folge, dass es Verwirrung auf der Bühne gibt. Oder mit anderen Worten, die handelnden Personen, die einmal Namen tragen und ein anderes Mal nur als der Mann oder die Frau ausgewiesen werden, wechseln häufig die Rollen, nicht zuletzt, weil sie so der demente André sieht und Florian Zeller in dieser Art die Alzheimer, Krankheit des Vaters verdeutlicht.

Der Thematik angemessen sind die Inszenierung von Rüdiger Hentzschel und die Ausstattung von Marcus Ganser. Das Ganze spielt sich zwischen transparenten Wänden ab, wobei man nur wenig Mobiliar benötigt. Der Regisseur ist mit- Erfolg darauf bedacht, die Darsteller zu einer zu der jeweiligen Rolle passenden, glaubhaften Charakterisierung der handelnden Personen anzuhalten. Die Krone des Abends gebührt Ernst Wilhelm Lenik. Und das nicht nur, weil er die Titelrolle spielt, sondern weil er es versteht, in der kurzen Zeit des Geschehens den immer mehr fortschreitenden Abbau der geistigen Fähigkeiten Andrés sichtbar zu machen und dabei ohne zu chargieren oder zu outrieren, Mitgefühl an seinem Schicksal zu wecken, ohne dazu auf die Tränendrüsen zu drücken.

Irne Christ ist seine fürsorglich um ihn besorgte Tochter Anne, die mit ihrem Freund Pierre des Dieter Bach zusammenlebt, sich aber auch für ihren Vater verantwortlich fühlt, wodurch Probleme für das Zusammenleben des Paares entstehen. Nicht nur durch ihre Attraktivität, sondern auch durch ihre Bühnenpräsenz in der Rolle der Laura, zu der sich André am Anfang ihrer Begegnung hingezogen fühlt, die aber auch bald aus seinem Gedächtnis verschwindet, macht Deborah Müller auf sich aufmerksam. Als ein Mann und eine Frau vervollständigen Marius Hubel und Maja Müller nicht nur das Ensemble, sie sind vielmehr in ihrem Dasein notwendiger Bestandteil des Dramas. Und ist damit nicht schon der Zweck eines aktuellen Theaterstücks erfüllt? Dieter Schnabel