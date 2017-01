In fünf Monaten, am 2. Juni, startet das Mozartfest und präsentiert in Würzburg einen Monat lang 60 hochkarätige Veranstaltungen unter dem Motto "Mozart 36 - Was ist Reife?". Die Karten dafür gibt es ab dem heutigen Montag um 10 Uhr im Kartenbüro des Mozartfestes im Würz-burger Rathaus. Dann können sich Interessenten vor Ort oder telefonisch beraten lassen, direkt Karten für das Mozartfest 2017 kaufen oder Weihnachtsgutscheine einlösen. Für bereits ausgebuchte Konzerte besteht die Möglichkeit, sich in eine Warteliste eintragen zu lassen.

Der schriftliche Vorverkauf für die diesjährige Festivalsaison hatte bereits im Dezember - einen Monat früher als bisher - begonnen.

"Wir haben uns damit den Wünschen vieler Kunden und den Vorverkaufszeiten anderer Festivals angepasst", erklärt Geschäftsführerin Karin Rawe. Der Kaisersaal der Würzburger Residenz ist der Hauptspielort des Mozartfestes und mit seinem festlichen Ambiente als Konzertsaal beim Publikum besonders gefragt. "Trotzdem haben wir auch im Kaisersaal jetzt noch schöne Plätze im Angebot. Eine Nachfrage in unserem Karten-büro lohnt sich immer", so Rawe.

Kartenbüro: Mozartfest Würzburg, Rückermainstr. 2 (Rathaus), 97070 Würzburg, Telefon 0931/37 2336, Fax: 0931/373939, info@mozartfest.de.