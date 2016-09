Judith Hermann liest im Schloss

Judith Hermann ist eine der prägnantesten Stimmen der Gegenwartsliteratur. Ihre Erzählungen faszinieren und polarisieren. Kaum eine Autorin hat in den letzten zwanzig Jahren solch immense Aufmerksamkeit erregt und sich eine solch treue Fangemeinde erschrieben. Seit ihrem sensationellen Debüt-Erfolg "Sommerhaus, später" ist Judith Hermann berühmt für ihren unverwechselbaren Ton, die Eleganz und Schönheit ihrer Sprache.

In den Erzählungen ihres neuen Bandes "Lettipark", den sie am Donnerstag, 29. September, um 19.30 Uhr im Deutschordensmuseum Bad Mergentheim vorstellen wird, setzt sie so konzentriert wie leicht die Worte, zwischen denen sich das unfassbare Drama der Existenz zeigt. Was geschieht, wenn wir jemandem begegnen? Wie nah können wir den Menschen sein, die wir lieben? Durch einen Blick, eine Berührung entsteht eine plötzliche Nähe, oder Menschen entfernen sich voneinander. Kinder, Exzentriker, ein Vater, der aus der Psychiatrie verschwindet - Menschen kreuzen unseren Lebensweg, begleiten uns, machen uns glücklich und bleiben unfassbar.

"Die kühle Präzision, mit der Judith Hermann diese verzweifelte Geschichte erzählt, raubt einem den Atem", schrieb Volker Weidermann im Spiegel über "Lettipark", und der Norddeutsche Rundfunk meinte, wer sich auf den Rhythmus der Erzählungen einlasse, "der stellt plötzlich fest, dass er sich diesen Hermannschen Figuren ganz nahe fühlt".

Den Figuren und der Autorin ganz nahe kann man sich bei "Literatur im Schloss" fühlen, wenn die Autorin am Donnerstag, 29. September, aus ihrem Buch liest und mit Alf Mentzer, Literaturredakteur beim Hessischen Rundfunk, über ihr Schreiben spricht. Die Lesung mit Judith Hermann ist der Herbstauftakt bei "Literatur im Schloss".