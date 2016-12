„Ich liebe die Abwechslung“

Anne Sofie von Otter gastiert morgen in Bronnbach. © Mats Bäcker

"Barock bis Pop" heißt das Konzert, das die weltberühmte Sängerin Anne Sofie von Otter am morgigen Samstag im Kloster Bronnbach gibt. Begleitet wird sie von Thomas Dunford, Laute, und Jean Rondeau, Cembalo. Den FN gab sie folgendes Interview:

Frau von Otter, wenn man von Vorbildern lernen kann: Hatten Sie solche in Ihrer Ausbildung und was haben Sie an diesen bewundert?

Anne Sofie von Otter: Als ich jung war, habe ich Placido Domingo heiß geliebt, ich fand ihn so toll auf der Bühne und die Stimme so schön und warm. Als Kind fand ich von den eher klassischen Stimmen Julie Andrews wunderbar; sonst mochte ich sehr die Beatles, Cat Stevens und die Rockband Crosby, Stills, Nash and Young. Bis heute bewundere und schätze ich Christa Ludwig; sie ist nach wie vor das große Vorbild für mich.

Sie gelten als eine Mezzosopranistin mit dem weltweit wohl größten Repertoire; sehen Sie das auch so?

Von Otter: Nein das sehe ich nicht so. Es ist ja kein Wettbewerb und ich singe viel Unterschiedliches, weil ich halt Lust dazu habe. Ich habe sozusagen einen großen "Appetit" auf Musik; ich liebe sie und möchte auch vieles ausprobieren.

Auch wenn Sie ein Werk in- und auswendig kennen: Gibt es für Sie noch Raum für Inspiration?

Von Otter (lacht): Wenn man grundsätzlich als Musiker nicht inspiriert ist, sollte man sofort aufhören. Was für ein Gedanke! Natürlich kommt es vor, dass die Inspiration wegbleibt, aber normalerweise spürt man sie, mal mehr, mal weniger. Musik zu machen ist für mich Inspiration pur, sonst hätte ich längst was anderes gemacht.

Ihre Mezzosopranstimme ist eher hell; wären Sie gerne Sopranistin geworden?

Von Otter: Als ich jung und "dumm" war, ja. Mit 18,19 Jahren wusste ich nicht einmal, was Mezzosopran bedeutet. Zuhause hatten wir LPs mit Lisa Otto, die eine schöne, leichte Sopranstimme hatte. Mein Lehrer hat mir dann später sofort klar gemacht, dass ich kein Sopran, sondern Mezzo bin. Inzwischen bin ich total zufrieden damit. Wir haben so schöne Werke von Mahler, Berlioz, Alt-Arien von Bach usw.

Wie wichtig ist die Wortdeutlichkeit beim Singen? Französische Musik ist sehr wortbetont, italienische eher vom Klang geprägt; wie ist deutsche Musik einzuordnen?

Von Otter: Der Text ist immer wichtig, aber die Phrasierung ist es nicht weniger. Nur schöner, gleichmäßiger Klang ist langweilig anzuhören. Neben dem Sinn des Wortes bildet der Text die Kontur, die Farbe, also das "Relief" der Musik. Ich bin nicht der Meinung dass man jedes Wort verstehen muss - aber Musik ohne Phrasierungskunst ist schlecht. Alle Sprachen haben ihre "Persönlichkeit". Italienisch ist klanggeprägt, das hat aber mit den Musikstil zu tun, das Belcanto. Wenn wir zum Beispiel von Respighis "Il Tramonto" sprechen, da ist der Text im Fokus, nicht der Klang.

Gibt es Komponisten, deren Musik Sie überhaupt nicht anspricht?

Von Otter: Ja freilich. Ich nenne aber keine Namen! Ich kann mich sehr aufregen. . .

Kennen Sie Musik, deren Zauber für Sie verfliegt, wenn Sie diese zu oft in Ihr Programm aufnehmen?

Von Otter: Eben deswegen wechsle ich die Programme. Ich will den Zauber der Musik nicht mit Wiederholungen zerstören. Es gibt viele Werke, die ich nicht zu oft hören möchte, weil ich sie sehr schätze. Matthäuspassion oder Mahler - diese Musik ist fast heilig für mich und dann möchte ich sie "sparsam" hören. Ich hasse es wirklich, wenn man "Easy listening", etwa aus dem zarten Adagietto aus Mahlers 5. Sinfonie macht.

Wie empfinden Sie den Unterschied zwischen Auftritten mit einem Orchester wie den Berliner Philharmonikern, einem Streichquartett, einer Band oder als Solistin auf der Bühne mit Klavierbegleitung?

Von Otter: Wenn die Musiker gut und motiviert (und gerne auch nett) sind, ist es immer herrlich. Ich sehe da überhaupt keinen Unterschied: Musik ist Musik und Musiker sind Musiker.

Sie haben in Bronnbach am 10. Dezember Barock- und Popmusik im Programm. Sind die Gegensätze kleiner als gedacht oder bewusst gewählt?

Von Otter: Ich liebe Abwechslung und Variationen. Die Musiker, mit denen ich das Konzert bestreite, sind sehr flexibel, können alles spielen und sind nicht auf das 17. Jahrhundert beschränkt, nur weil sie die Instrumente von damals spielen wie die Theorbe und das Cembalo. Barock und Pop haben auch einiges gemeinsam; etwa die gleiche Harmonik und Bautechnik, etwas vereinfacht ausgedrückt. Ich will hier gerne hinzufügen, dass Thomas Dunford und Jean Rondeau absolut einmalig sind. Beide sind ganz, ganz tolle Musiker, außerordentlich begabt und schon große Stars auf ihrem Gebiet. In Frankreich kennt sie jeder Musikliebhaber.