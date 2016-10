„Ich fiebere schon darauf hin“

Archie Shepp gastiert am 12. November in Bad Mergentheim. © Adonis Malomos

Zum dritten Mal wird in diesem Herbst das Deutschordensmuseum Bad Mergentheim zu einem Jazzclub. Zu Gast bei "Jazz im Schloss" ist am Samstag, 12. November, 20 Uhr, einer der größten Musiker und wichtigsten Theoretiker der afroamerikanischen Kultur, der Saxofonist, Sänger und Komponist, Autor und Universitätsprofessor, Schauspieler und Aktivist Archie Shepp. Am 23. September 2016 wäre John Coltrane 90 Jahre alt geworden.

Der Abend mit Archie Shepp in Bad Mergentheim ist auch eine Ehrung dieses Genies. Coltrane hat Archie Shepp als Mentor einen Vertrag beim Label "Impulse!" beschafft, und Shepp bedankte sich dafür mit dem Album-Klassiker dafür "Four For Trane" (1964), auf dem der Bassist Reggie Workman einstmals mit von der Partie war. Wie Shepp spielte auch Workman in den frühen sechziger Jahren an der Seite von John Coltrane und hat sich seither auf etlichen wichtigen Platten der Jazzgeschichte verewigt. Es ist eine kleine Sensation, Archie Shepp nun mit Reggie Workman in Bad Mergentheim begrüßen zu dürfen.

Herr Böttiger: Archie Shepp sagte einmal: "Nur Coltrane konnte wie Coltrane klingen." Was ist das Besondere an Coltranes Sound?

Helmut Böttiger: John Coltrane kommt vom Blues, vom Gospel, er ist geprägt vom schwarzen Blues-Ton, den er immer weiter verfeinert hat. Coltrane ist ja berühmt dafür, Tag und Nacht Saxofon geübt und sich diese unglaubliche technische Versiertheit angeeignet zu haben. Eine der bahnbrechenden Aufnahmen in der noch frühen Phase ist "Giant Steps", eine halsbrecherische Tonfolge, die eigentlich niemand nachspielen kann - darin zeigt sich die Verbindung von ungeheurer Obsession und Bluestradition, durch die seine Virtuosität geerdet ist.

Shepp nennt Coltrane seinen Mentor. Inwiefern hat Shepp das Erbe des früh verstorbenen Coltrane angenommen - und wie hat er sich von diesem Übervater zugleich emanzipiert?

Böttiger: Archie Shepp unterscheidet sich von den ganzen Free Jazzern Mitte der 60er Jahre dadurch, dass er - wie Coltrane - diesen Blues-Ton gehabt und eben nicht eine intellektuelle, musiktheoretische Fundierung des Free Jazz angestrebt hat. Bei Shepp kommt ein sehr ursprüngliches musikalisches Gespür zum Vorschein, und seine Free Jazz-Phase ist untrennbar verbunden mit einem politischen Statement für die Schwarzen.

Der Blues und das Eintreten für die Bürgerrechtsbewegung - das hängt unmittelbar zusammen und führt zu dieser spezifischen Form des Free Jazz bei Archie Shepp und zur engen Verbundenheit mit Coltrane.

Durch die radikale politische Haltung Ende der 60er Jahre hat sich Shepp dann aber in eine andere Richtung entwickelt als Coltrane, der ja in eine religiöse, sakrale, meditative Musikwelt vorgedrungen ist. Shepp ist auch in den 70er Jahren von der Politisierung nicht abgerückt, und er hat sich noch einmal stärker auf den Blues besonnen. Das macht ihn einzigartig.

Wie lässt sich Shepps Entwicklung als Musiker beschreiben?

Böttiger: Die radikale Free Jazz-Phase ging in den 70er Jahren über in einen sehr körperbetonten Rückgriff auf schwarze Traditionen. Damals unterschied er sich enorm von der allgemeinen Entwicklung des Jazz um ihn herum.

Da ist auf der einen Seite die Miles Davis-Schiene hin zu Rock, hin zu elektrischer Verstärkung. Damit hat Archie Shepp nichts zu tun. Und er hat vor allem - auf der anderen Seite - nichts zu tun mit dem Paradigmenwechsel weg vom Rhythmus hin zu Klangfarben.

Er stand in den 70er Jahren für eine Kontinuität des ursprünglichen schwarzen Jazz, dessen Basis der Swing bildet, wenngleich der Swing bei Shepp natürlich gebrochen und ausdifferenziert ist.

Afroamerikanische Musik stand für ihn immer für Befreiung. Mit Konsensjazz und Innerlichkeit hingegen hat er nie geliebäugelt.

Er ist ein wahrer Orientierungspunkt.

In dieser Kontinuität steht auch, dass Archie Shepp und Reggie Workman nun gemeinsam in Bad Mergentheim auf der Bühne stehen?

Böttiger: Ohne Zweifel! Das ist etwas ganz Großes, man kann das gar nicht hoch genug einschätzen. Mit diesem Duo gibt es eine seltene Gelegenheit, noch einmal an der großen Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts teilzuhaben. Und ich muss zugeben, dass ich schon jetzt darauf hinfiebere.