„Ich bin ein gnadenloser Nicht-Sänger“

Lässig und gut gelaunt: "Tagesschau"-Chefsprecher Jan Hofer weilte am Wochenende in Bad Mergentheim.

Er trägt ein kariertes Hemd, blaue Jeans - und wird trotzdem erkannt. Jan Hofer macht das nichts aus. Als Chefsprecher der "Tagesschau" ist er es gewöhnt, dass wildfremde Menschen auf ihn zukommen und ihn begrüßen. "Würden die Leute mich nicht erkennen, wäre das auch nicht toll", sagte er in Bad Mergentheim im Gespräch mit den FN. In der Kurstadt weilte er aus einem wichtigen Anlass: Er moderierte das Galakonzert des europäischen Musikwettbewerbes "Debut". Im Interview ging es um seine eigenen musikalischen Ambitionen, um Versprecher und um seine Stimme.

Herr Hofer, wie ist es denn so, ständig erkannt zu werden?

Jan Hofer: Das gehört zu meinem Beruf. Ich versuche damit so professionell umzugehen wie möglich. Laut einer Umfrage kennen mich 94 Prozent der Deutschen. Wenn man anfängt in den Medien oder vor einer Kamera zu arbeiten, dann macht man das ja nicht vor einer großen Öffentlichkeit. Das geschieht erst einmal im Regionalprogramm. In meinem Fall war das der Saarländische Rundfunk. Dann erkennen einen der Fleischer und der Bäcker, eben das Umfeld. Und da kann man sich überlegen, ob einem das gefällt oder nicht. Es gibt schließlich auch interessante Jobs hinter den Kulissen - man muss ja nicht vor der Kamera stehen. Wer vor die Kamera geht, um sein Ego zu befriedigen, hat den falschen Job. Würden die Leute mich nicht erkennen, wäre das auch nicht toll. Jedoch habe ich auch Mechanismen, die verhindern, dass mir jemand zu nahe kommt. Ich lebe in Hamburg. Dort sind die Menschen an bekannte Gesichter gewöhnt. In kleineren Städten fragen sich die Leute aber schon: Was macht der denn hier? (lacht)

So wie in Bad Mergentheim?

Hofer: Ja, aber das ist vollkommen in Ordnung.

Sind Sie eitel?

Hofer: Ohne Eitelkeit kann man diesen Job nicht machen. Ein bisschen Exhibitionismus ist da schon dabei, aber alles in Maßen.

Das wievielte Mal sind Sie in der Kurstadt?

Hofer: Ich war schon öfters dort, speziell für "Debut" jedoch bereits seit Anfang an, also seit 2002. Ich finde es wunderschön!

Was halten Sie von Wettbewerben wie "Debut"?

Hofer: Ich finde sie ganz toll, genauso wie auch das Engagement hier: dass man so etwas auf die Beine stellt, ohne staatliche Stellen zu bemühen oder den großen Fördertopf haben zu wollen. Ich finde, junge Künstler müssen die Gelegenheit haben, aufzutreten, bekannt zu werden. Denn wovon wollen sie leben? Einige der Debütanten - und nicht immer die ersten Drei - haben richtig große Karrieren gemacht. Daran sieht man auch, wie eng das Feld ist. Die sechs Finalisten sind für mich ebenbürtig. Live auf der Bühne und vor Publikum kann man im Gegensatz zu Aufnahmen im Tonstudio nicht schummeln.

Singen Sie selbst auch?

Hofer: Nein. Ich bin ein gnadenloser Nicht-Sänger und kann keinen Ton halten. Allerdings singe ich sehr gerne - zum Beispiel im Auto, wenn ich alleine bin. Aber nicht öffentlich.

Was singen Sie besonders gerne?

Hofer: Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal Arien, aber auch Songs von Frank Sinatra oder Dean Martin.

Erinnern Sie sich noch an Ihre erste "Tagesschau"?

Hofer: Sehr gut sogar. Das war eine Sendung morgens um 10, denn man lässt die neuen Leute nicht gleich vor das große Publikum. Ich war unfassbar nervös. Als ich aus dem Studio kam, sagte ein Redakteur zu mir: "Na ja, da ist noch Luft nach oben." (lacht)

Wann war das genau?

Hofer: Ich fing 1985 an. Seit 1986 moderiere ich die Hauptausgabe.

Ist das schon wieder so lange her?

Hofer: Ja, ich bin eine lebende Legende! (lacht). Nein, das ist Quatsch. Ich wollte das mal fünf oder sechs Jahre machen. Damals hatte ich jedoch noch nicht begriffen, dass man mit der "Tagesschau" in der Bundesliga angekommen ist. Und wenn man in der Bundesliga spielt, will man nicht mehr in die Landesliga zurück. Ich habe viele "Landesliga"-Geschichten wie zum Beispiel Jazz-Sendungen gemacht.

Mit der "Tagesschau" jedoch gerät man in eine Schublade, aus der man nicht mehr rauskommt. Und das ist ja auch nicht das Schlechteste.

Gibt es noch Damen, die Liebesbriefe schreiben?