Hochvirtuos und facettenreich

"À la francaise" hieß das Motto des ersten Schlosskonzerts der neuen Saison im sehr gut besuchten Rathaussaal. Solch ein exklusiv der französischen Musik gewidmeter Abend war natürlich auch dem 50-jährigen Partnerschaftsjubiläum mit Vitry le Francois geschuldet, wie Bürgermeister Wolfgang Vockel nicht zu erwähnen vergaß. Er erinnerte außerdem an das bevorstehende 30-jährige Jubiläum der Schlosskonzerte und würdigte die Verdienste von Peter Leicht . Seiner Initiative sei auch eine vielversprechendes Konzert am Freitag, 4. November, zu verdanken, an dem das Landesjugendjazzorchester um 19 Uhr im Casino der VS gastiert.

Im Mittelpunkt dieses Abends stand Musik für Flöte und Harfe, geboten vom "Duo Lumière", einer 2013 gegründeten Formation, dessen Mitglieder aus Ungarn und Deutschland stammen, doch ihre große Affinität und Liebe zur spezifisch französischen Musiktradition war bei ihrem Auftritt von Beginn an unüberhörbar.

Anita Farkas (Flöte) und ihre Partnerin, die Harfenistin Jasmin Isabel-Kühne, beide bereits vielfach preisgekrönt, präsentierten sich dabei als hochvirtuoses, glänzend miteinander harmonisierendes Duo, das in den insgesamt sieben Nummern des reichhaltigen Programms mehr als nur einen Begriff vom ganzen Klangzauber dieser Instrumentenkombinationen mit ihren fast unendlich vielen Facetten gab.

Speziell die Harfe hat in der französischen Musiktradition einen hohen Stellenwert. Es mag wohl sein, dass der spezielle Klangcharakter dieses Instruments der französischen Mentalität besonders entgegenkommt: Sein enormer Reichtum an delikaten Farbschattierungen und -nuancen in Verbindung mit Leichtigkeit, nervöser Beweglichkeit und Durchsichtigkeit, Raffinesse und Eleganz - alles Eigenschaften, die man auch der französischen Sprache zuerkennen kann. Und wenn solche Qualitäten in Wechselspiel zu dem sinnlichen, lockenden Naturklang der Flöte treten, entsteht eine breite Palette von Wirkungen, ein wahrer Kosmos von Möglichkeiten zwischen hochvirtuoser Salonmusik und verhaltener Intimität, bukolischer Naturpoesie und zauberhafter Märchenstimmung.

Dies war auch die herrschende Ästhetik der "Bel Epoque" um 1900 mit Paris als erster Metropole der Kultur und des Geschmacks nicht nur in Europa, sondern in der ganzen damaligen Welt. Komponisten wie Gabriel-Urbain Fauré(1845-1924), Camille Saint-Saens(1835-1921) und schließlich Claude Debussy(1862-1918) versuchten damals erfolgreich, dem vom deutschen Reich ausgehenden Wagnerkult einen weniger massiven und wuchtigen nationalfranzösischen Stil entgegenzusetzen, und dies nicht zuletzt im kammermusikalischen Bereich. Ihr Schaffen stand auch im Zentrum des gelegentlich von Jasmin-Isabel Kühne kommentierten Programms, mit der bekannten "Sicilienne" Faurés etwa, der Fantasie A-Dur von Saint-Saens oder drei kostbaren Miniaturen des jungen Debussy, eines Schülers von Fauré. Ihre faszinierende Virtuosität als Solistin demonstrierte Kühne in Faurès Impromptu für Harfe solo, einer in allen Farben schimmernden und rauschenden Pracht- und Paradenummer für dieses Instrument und zugleich einem der Höhepunkte der ersten Konzerthälfte.

Ihr Partnerin Anita Farkas gefiel mit ihrem ungewöhnlich vollen und weichen, stets präsenten Ton, wobei allenfalls zu Beginn ihr ab und zu kleine Schärfen im Diskant unterliefen. Wundervolle, naturwüchsige Stimmungsmalerei und tänzerische Leichtigkeit prägten die dreiteilige Komposition "Die Flöte des Pan", des Debussy-Zeitgenossen Jules Mouquet(1867-1946), suggestive Eindringlichkeit des Ausdrucks das dem wesensverwandte Stück "Syrinx für flute" von Debussy.

In einer Fantasie von Camille Saint-Saens mit ihrem exotischen Flair und ihren sprudelnden Einfällen boten Jasmin Isabel-Kühne und Anita Farkas ein typisches Beispiel des französischen Stils zur Jahrhundertwende, und den Komponistinnen jener Epoche, die es auch schon gab und die damals in der männerbeherrschten Welt einen schweren Stand hatten, gedachte das Duo in Form eines reizenden Scherzos von Henriette Renié(185-1956). Den fulminanten Schlusspunkt setzte last but not least die "Carmen"-Fantasie von Francois Borne(1840-1920), u.a. mit einer Habanera, die wie eigens komponiert für diese Besetzung schien. Der minutenlange, sehr herzliche Beifall dem "Duo Lumière" immerhin noch eine Zugabe entlocken. Eine zweite blieb nur deshalb aus, weil bei Jasmin-Isabels Kühnes Harfe eine Saite kurz vor dem Reißen stand. Thomas Hess